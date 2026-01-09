Viu冬季日劇丨玉木宏毒舌踩入保險界 反町隆史中二魂對抗中年危機

踏入2026，冬季新番日劇也迎來了全新氣象，其中由兩大男神玉木宏主演的《Professional保險調查員．天音蓮》 和反町隆史領軍的《波子汽水猴子》格外引人注目！究竟玉木宏如何演繹外冷內熱的「非典型」保險調查員？反町隆史領銜的「中二魂」組合又將如何解開跨越數十年的謎團？以下將帶你搶先瞭解這兩部話題新劇，觀眾稍後即可到Viu收看。

毒舌精英調查保險詐騙

由玉木宏和岡崎紗繪主演的全新職場日劇《Professional保險調查員．天音蓮》講述天音蓮（玉木宏飾）是一位不守常規、為了揭開真相而不擇手段的保險調查員，過去他曾是警視廳搜查一課的精英刑警，可是因為一宗保險案中而引咎辭職；在前上司的介紹下，他加入「深山調查」，並以保險調查員的身份重新出發，運用監視、竊聽、變裝等各種手段，與拍檔栗田凜（岡崎紗繪飾）深入調查保險金詐騙案，徹底揭開不同欺詐事件的真相。

玉木宏在新劇飾演精英保險調查員。

岡崎紗繪在新劇飾演玉木宏拍檔栗田凜。

自2016年《一哥出更》後，玉木宏睽違9年重返富士電視台主演連續劇，對此他表示即使時光飛逝，心態仍然像九年前一樣充滿熱情；他形容「天音蓮」是個外冷內熱的角色：「栗田凜說天音性格不好又毒舌，以那句台詞為提示，天音蓮的確是個難以接近、直言不諱的人，但是他的內心也有著溫柔的部分。」他自認年輕時與天音相似，可是自2018年建立家庭後，作出了一定改變：「以前不想被人看穿內心，所以不想說話；但是現在漸漸喜歡和別人聊天，果然擁有家人後變化真的很大！」有網友笑指他人生如戲：「他在《極道主夫》飾演大哥，遇到妻子瞬間變成小綿羊，反差非常大！」亦有不少觀眾表示非常期待：「有玉木宏的新劇必須要追」、「他好適合這種精英角色」、「紗繪醬好可愛」、「她的演技總是讓我驚艷」，直接拉滿了觀眾的期待值！

全新職場日劇《Professional保險調查員．天音蓮》以保險調查公司為舞台，並於1月9日起逢星期五在Viu上架。

玉木宏睽違9年重返富士電視台主演連續劇。

《Professional保險調查員．天音蓮》 將於Viu上架。

中同重聚徹查失蹤案

由反町隆史、大森南朋和津田健次郎共同主演的全新懸疑日劇《波子汽水猴子》講述三位曾在中學電影研究部沉迷功夫電影的死黨——吉井雄太（反町隆史飾）、藤巻肇（大森南明飾）、菊原紀介（津田健次郎飾）在51歲時意外重聚，曾經的熱血少年如今各自陷入人生僵局：雄太從商社王牌淪為職場冗員、肇雖成為電影導演卻沒有代表作、紀介繼承理髮店照顧患病母親，卻迷失了自我。某天丹邊市傳出工地發現人骨的新聞，喚醒了他們對於家鄉和少年時代的記憶；在追查神秘新聞的過程中，他們發現當年憧憬的顧問女老師竟失蹤，三人決心追查真相，也從中面對彼此與自我⋯⋯

《波子汽水猴子》大森南朋、反町隆史、津田健次郎。

《波子汽水猴子》講述三位中年大返重聚後的故事。

日劇《波子汽水猴子》為人氣日劇《王牌大律師》、《信用欺詐師JP》編劇古澤良太的最新力作，人稱金句王的他笑言劇情灌注了他的中二魂：「對於中二病全開的自己，我以前一直隱藏起來，但是不知道從甚麼時候開始，我很想大膽地找回來；所以我帶著這種心情寫下了這個故事，劇集也聚集了很棒的人，請多多支持。」有日劇迷指該劇陣容堪稱黃金組合：「古澤老師真的神級」、「卡士太豪華了」、「劇本和演員都值得一看」、「光是反町就要看了吧」！《波子汽水猴子》將於1月15日起逢星期四在Viu播出。

劇組在300多名小演員中找出3位主角的年輕版。

《波子汽水猴子》月中登陸Viu。