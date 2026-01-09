Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《中年好聲音2》單親唱將驚傳離開TVB？ 兩度發文稱萬分捨不得：繼續努力唱

影視圈
更新時間：11:00 2026-01-09 HKT
發佈時間：11:00 2026-01-09 HKT

曾經在TVB歌唱比賽節目《中年好聲音2》被封為「大魔王」的安雅希（Maggin）曾被看好是三甲之選，可惜最終輸了比賽，只獲得第6名，但未有阻檔安雅希追遇夢。不過昨日（8日）安雅希突然貼出與TVBubby的合照並說：「萬分捨不得。」疑宣布離開TVB。

安雅希曾以深情演繹打動了評審

在《中年好聲音2》的舞台上，安雅希曾以其深情的演繹和感人的故事打動了評審和觀眾。安雅希亦曾透露在比賽前一星期，爸爸父親不幸離世，這段經歷也讓她在演唱時投入了更深厚的情感。 比賽結束後，她簽約TVB成為旗下藝人，展開了在香港的演藝生涯。

相關閱讀：TVB單親唱將行山中途突然「破地獄」：別有一番風味 點名一位男星名字？

安雅希突貼與TVBubby合照疑宣布離巢

「TVB職藝員新春盤菜宴」昨晚在TVB筵開100席，約160位藝人與1000位幕後齊聚，TVB主席許濤於台上發言時宣布「加人工」，加幅與往年一樣，又指會論功行賞，望同事多勞多得。一眾《中年好聲音2》的歌手亦有出席，安雅希除了貼出盤菜宴的相片外，突然貼出與TVBubby的合照，最初說：「萬分捨不得…. 最後一次盆菜宴，開心、感動、暖心、歡笑、向上、淚水⋯⋯TVB對於我仍然係一個神聖嘅地方，彼此祝福。」其後再加文：「我繼續努力唱多啲好歌。Ps：公司很錫我，對我很好，多謝大家關心。」安雅希今次疑與TVB結束合作關係，不少網民留言送上祝福：「事事順利，有更好發展！」、「加油，妳是最好的。」安雅希在《中年好聲音2》比賽初期被評判之一的伍仲衡認出，安雅希透露其實她是《中國新歌聲》的香港及深圳PK賽總冠軍。

安雅希比賽初期與已故藝人魯芬撞樣

被封為「大魔王」的安雅希在比賽初期被指與已故藝人魯芬撞樣，令觀眾留下深刻印象。安雅希多次在演唱時因想起父親而感觸落淚，安爸爸在女兒參賽前不幸離世，因此安雅希仍未走出喪父陰霾，安雅希曾在稱不明白父母的苦心，只覺得父母缺少陪伴她的時間，一度令她以為父母已忘記她：「當我理解咗之後，爸爸就生病，好想話畀大家聽一定要珍惜，可能等到你諗通想孝順時，已經冇機會喇！」同時自爆自己是一位單親媽媽，轉眼女兒已經小學畢業，更以學霸成績入傳統名女校英華女學校，亦是歷史最悠久的女校之一。該校多年來孕育不少傑出女性，當中著名校友有梁藝齡、雨僑、導演張婉婷、著名堪輿學家麥玲玲等。

相關閱讀：中年好聲音2決賽丨安雅希是英文主播曾參加比賽奪冠 賽前喪父為人母後深明辛酸

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
影視圈
16小時前
71歲「TVB富貴綠葉」身形再度暴瘦惹人憂 曾自爆與子疏離慘被嫌棄？
71歲「TVB富貴綠葉」身形再度暴瘦惹人憂 曾自爆與子疏離慘被嫌棄？
影視圈
6小時前
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
影視圈
19小時前
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
2026-01-08 10:00 HKT
韓國飛香港一載客284人客機飛行途中機艙內起火。 韓亞航空FB
韓亞航空驚魂｜飛香港載284人客機艙內起火 因「尿袋」自燃惹禍
即時國際
5小時前
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
生活百科
2026-01-08 14:40 HKT
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
飲食
4小時前
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
時尚購物
22小時前
《中年好聲音2》單親唱將驚傳離開TVB？ 兩度發文稱萬分捨不得：繼續努力唱
《中年好聲音2》單親唱將驚傳離開TVB？ 兩度發文稱萬分捨不得：繼續努力唱
影視圈
4小時前
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
2026-01-07 16:37 HKT