黃夏蕙順利接收遺產計劃開老人院 預告以「觀音」裝扮上頭炷香 3位「中生」留意《中年4》支持何晶晶

黃夏蕙、黃志榮、傅劍華、王永森及陳建興今日（8日）一起到灣仔會展出席宣傳活動。黃夏蕙開心表示，已經完成辦理所有接收遺產的手續，將於下月取得遺產，之後便將遺產存入名下慈善基金，依照自己的計劃，將錢用作開設老人院，她開心地說：「有機會完成這個心願真的很開心。」每年農曆新年黃夏蕙在黃大仙廟上頭炷香的造型也成為焦點，她透露，今年將會以「觀音」裝扮現身，寓意打救世人普渡眾生，她稱，為此造型已經做好準備。此外，這個農曆新年黃夏蕙將要出席，亞視節目巡禮，由於也接了工作將要飛到越南，所以她感到將會十分忙碌。

三人有緣曾奪五燈成績

李泇霖、朱博文及胡家健今日（8日）一起到灣仔會展出席宣傳活動。三位《中年好聲音》1-3輯參賽者首次碰頭，胡家健笑指，雖然今天是首次碰面，但因為自己很留意《中年好聲音》每一輯，所以對兩位十分認識，而三人也大感有緣，因為三人參賽時同在第一回合取得五燈成績。他們表示，正密切留意《中年好聲音4》賽事，胡家健更每集錄影都會現場觀看，他解釋，由於太鍾意這節目，打從自己完成賽事之後，直至現在每一場賽事也會在現場觀看。朱博文笑指，自己特別留意《中年好聲音4》是有私心，因為要支持好友何晶晶。李泇霖同様地，特別關注何晶晶這位朋友，她指出，當年何晶晶完成「新秀」比賽之後，知道對方為了照顧小朋友而放下唱歌夢想，現在再次參加賽事真的令她十分感動。