71歲TVB「億萬綠葉」健康亮紅燈？身形再度暴瘦惹人憂 吸金力驚人仍被兒子疏離嫌棄

現年71歲、有「鬼馬歌后」之稱的朱咪咪入行超過半世紀，由酒廊獻唱到簽約唱片公司成女歌手，又曾在紅館舉行個人演唱會，風頭可謂一時無兩！吸金力驚人的朱咪咪在手持近10間大屋，粗略估計有逾億身家。

不過近年朱咪咪終於放慢腳步，返回新加坡老家與家人團聚兼享清福，閒時外出登台，生活過得寫意又輕鬆。鮮有返港的朱咪咪日前出席好姊妹黑妹李麗霞的生日會，兩人相識逾30年，過往不時一齊登台搵食。久違了的朱咪咪身形又見單薄，令人擔心她的健康狀況。

相關閱讀：前TVB「炒樓綠葉王」過億身家都畀仔嫌棄 曾與老公兒子長期分居：兩個仔當初好唔鍾意媽咪

朱咪咪身形明顯再消瘦

朱咪咪與黑妹李麗霞相交當年，日前資深傳媒人汪曼玲貼上生日派對的相片，朱咪咪專程返港為好友慶祝，不過朱咪咪身形明顯消瘦，臉上有不少「老人斑」，看來蒼老了不少。朱咪咪曾在訪問上說過：「瘦係因為晚上我食飯只食餸，最拿手係煮豬肉蒸蛋，三黃蛋、皮蛋、鹹蛋、雞蛋，好簡單。」不過朱咪咪鄭重說明每年皆在政府醫院進行健康檢查，結果均顯示無異常：「呢兩年我係瘦咗10幾磅，我照食好多嘢㗎，由細到大都冇諗過減肥，可能頻撲撲喇，而且我少食多餐，咁樣對身體更有益。」

朱咪咪重申無退休打算

不過朱咪咪曾因工作關係，與一對兒子相處時間不多，二仔馬健晉曾說：「我好少有機會同媽咪接觸，媽咪成日返工冇時間陪我哋，如果我哋約定咗一個時間去做呢件事，佢有時因為要開工需要取消，所以細個真係幾唔開心。」朱咪咪亦曾說：「我知兩個仔當初好唔鍾意媽咪，送咗佢哋返新加坡，自己一個喺香港做嘢，但係冇辦法，簽咗唔可以唔做，不過近呢幾年，我覺得要將工作減量，唔可以再好似以前咁，由朝到晚做到三更半夜，咁樣好似唔係做人嘅生活態度。」不過朱咪咪重申無退休打算，但會選擇適合年齡的工作：「人唔可以唔做嘢，咁樣會慢慢沉落去，但年紀大唔想做有壓力嘅嘢，唔想衰收尾，食少啲唔會死。」

相關閱讀：69歲TVB「御用阿媽」瘋狂變瘦？現樹根頸豐腴身形不再 與兒媳同住曾自爆冇飯食