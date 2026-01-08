陳家樂盡得女兒芳心 連詩雅自認唔呷醋 夫妻檔現身Fashion Walk率先感受新年氣氛

陳家樂、連詩雅昨日夫妻檔現身銅鑼灣，為恒隆商場Fashion Walk X Brunch Brother「BRUNCH into the New Year 潮玩新年」擔任啟動禮嘉賓，聯同恒隆地產香港業務—零售及市場推廣總經理雷一鳴先生，一同參與創意的「出爐」儀式。

陳家樂當女兒如女友溝通

陳家樂與連詩雅的女兒Camila已歲半，家樂招積表示最近盡得女兒芳心，連詩雅指她回家進門，女兒都會先叫爸爸，家樂笑指女兒是前世情人，流着自己的血、沒有用手段，笑言是當女朋友一樣與女兒溝通，坦言囡囡初出生時，自己忙工作少陪她，「後來每日都會有屬於我的時段，瞓前都會一齊傾偈，收工時都會見了面她才睡覺。」問連詩雅會否呷醋？她笑言：「其他人可能會，但我不會，因為這就是我想要的畫面。」不過家樂指女兒太黏媽咪會呷醋，「現在她和男仔玩我都不可以，甚至女仔都不太想，哈哈！」他們又指現在出門，女兒見到工作宣傳照都會認出是他們。

連詩雅帶囡囡出去玩

此外，兩人又指女兒很活潑，連詩雅現在會帶她出去玩，問帶出去傳授購物眼光？家樂笑言，相信已透過基因傳給女兒，自覺買給女兒的是日用品，太太買的是奢侈品，被連詩雅爆只買過曼聯BB衫給女兒，家樂反駁指都有買保險給女兒，希望她將來長大可以硬淨，不要太「公主」。問將來會否帶女兒到英國支持愛隊？家樂笑言等球員打出好成績先，但有想過將來帶女兒到北海道滑雪，兩父女可以一同學習。

