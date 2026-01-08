Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳家樂盡得女兒芳心 連詩雅自認唔呷醋 夫妻檔現身Fashion Walk率先感受新年氣氛

影視圈
更新時間：22:12 2026-01-08 HKT
發佈時間：22:12 2026-01-08 HKT

陳家樂、連詩雅昨日夫妻檔現身銅鑼灣，為恒隆商場Fashion Walk X Brunch Brother「BRUNCH into the New Year 潮玩新年」擔任啟動禮嘉賓，聯同恒隆地產香港業務—零售及市場推廣總經理雷一鳴先生，一同參與創意的「出爐」儀式。

陳家樂當女兒如女友溝通

陳家樂與連詩雅的女兒Camila已歲半，家樂招積表示最近盡得女兒芳心，連詩雅指她回家進門，女兒都會先叫爸爸，家樂笑指女兒是前世情人，流着自己的血、沒有用手段，笑言是當女朋友一樣與女兒溝通，坦言囡囡初出生時，自己忙工作少陪她，「後來每日都會有屬於我的時段，瞓前都會一齊傾偈，收工時都會見了面她才睡覺。」問連詩雅會否呷醋？她笑言：「其他人可能會，但我不會，因為這就是我想要的畫面。」不過家樂指女兒太黏媽咪會呷醋，「現在她和男仔玩我都不可以，甚至女仔都不太想，哈哈！」他們又指現在出門，女兒見到工作宣傳照都會認出是他們。

星級夫婦陳家樂（Carlos）、連詩雅（Shiga）親臨Fashion Walk現場
星級夫婦陳家樂（Carlos）、連詩雅（Shiga）親臨Fashion Walk現場
聯同恒隆地產香港業務—零售及市場推廣總經理雷一鳴先生，一同參與創意的「出爐」儀式。
聯同恒隆地產香港業務—零售及市場推廣總經理雷一鳴先生，一同參與創意的「出爐」儀式。
陳家樂和連詩雅都想帶埋囡囡嚟打卡，感受新年氣氛。
陳家樂和連詩雅都想帶埋囡囡嚟打卡，感受新年氣氛。

連詩雅帶囡囡出去玩

此外，兩人又指女兒很活潑，連詩雅現在會帶她出去玩，問帶出去傳授購物眼光？家樂笑言，相信已透過基因傳給女兒，自覺買給女兒的是日用品，太太買的是奢侈品，被連詩雅爆只買過曼聯BB衫給女兒，家樂反駁指都有買保險給女兒，希望她將來長大可以硬淨，不要太「公主」。問將來會否帶女兒到英國支持愛隊？家樂笑言等球員打出好成績先，但有想過將來帶女兒到北海道滑雪，兩父女可以一同學習。

陳家樂與連詩雅的女兒Camila已歲半，家樂招積表示最近盡得女兒芳心。
陳家樂與連詩雅的女兒Camila已歲半，家樂招積表示最近盡得女兒芳心。
問連詩雅會否呷醋？她笑言：「其他人可能會，但我不會，因為這就是我想要的畫面。」
問連詩雅會否呷醋？她笑言：「其他人可能會，但我不會，因為這就是我想要的畫面。」
兩人又指女兒很活潑，連詩雅現在會帶她出去玩。
兩人又指女兒很活潑，連詩雅現在會帶她出去玩。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
12小時前
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
生活百科
7小時前
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
時尚購物
5小時前
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
2026-01-07 16:37 HKT
太子集團創始人陳志由柬埔寨遣返中國。 央視截圖
01:24
陳志被捕｜荷槍實彈遣返北京央視畫面曝光 個子矮小藍色囚衣料關東城區看守所︱有片
即時國際
5小時前
謝賢細女謝婷婷一家四口閃現香港 帶型男新歡、子女低調回港探親 曝光奢華住處望維港景
謝賢細女謝婷婷一家四口閃現香港 帶型男新歡、子女低調回港探親 曝光奢華住處望維港景
即時娛樂
10小時前
7-Eleven大折日回歸！7-11便利店全單8折 Häagen-Dazs/可樂/薯片/金象米$6.4起
7-Eleven大折日回歸！7-11便利店全單8折 Häagen-Dazs/可樂/薯片/金象米$6.4起
時尚購物
10小時前
00:57
李慧琼當選立法會主席 月薪跳升至逾21萬元 享「LC 1」專用車牌 還有這些福利...
政情
5小時前
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
影視圈
2026-01-07 20:30 HKT
「香港第一拜金女」直播豪送LV、Prada 預告百份厚禮震驚網民 曾陷破產邊緣失婚人生逆轉
「香港第一拜金女」直播豪送LV、Prada 預告百份厚禮震驚網民 曾陷破產邊緣失婚人生逆轉
影視圈
9小時前