澳新星Teagan Croft打敗Lisa拍真人版《魔髮奇緣》 型賊由《Zombies》男角擔綱

影視圈
更新時間：21:15 2026-01-08 HKT
發佈時間：21:15 2026-01-08 HKT

真人版《魔髮奇緣》今日公布主演陣容，澳洲新星Teagan Croft將飾演擁有魔法長髮的樂佩公主，迪士尼頻道音樂劇《Zombies》系列男主角Milo Manheim則獲選演出型格盜賊尤金（Flynn Rider）一角。

演出經驗贏Lisa

今次選角結果令不少粉絲感到意外，因為早前傳出BLACKPINK成員Lisa有望擔正女主角，如今落空。Lisa憑藉美貌、出色舞蹈實力及全球知名度，被很多影迷視為樂佩的理想人選。電影公司最終選擇了演出經驗較豐富的Teagan，她曾演HBO劇集《泰坦》等。據指電影公司於上月聖誕前在倫敦作出最後試鏡，選出主角人選。

真人版《魔髮奇緣》將由執導過《大娛樂家》和《原始巨星》的導演Michael Gracey掌鏡，電影會保留原版動畫的大型歌舞元素。2010年的動畫版《魔髮奇緣》全球票房破5.9億美元（約46億港元），深受觀眾喜愛。迪士尼近年積極將經典動畫改編成真人版，繼《小魚仙》、《白雪公主》後，《魔髮奇緣》成為最新真人化作品。

↓立即下載星島頭條App↓

