尋秦記丨「Max」吳樾竟被誤認為譚輝智 最強新血背景超狂 國家一級演員兼武術冠軍

由古天樂總監製兼主演的電影《尋秦記》票房成績寫下歷史新頁，截到1月7日下午5時30，港澳累計票房更衝破5000萬，總累積票房: 50,074,930。「項少龍」古天樂曾揚言若票房數字再創新高，將不排除安排加長版上映，回饋一眾影迷。今次電影除了電視版的原班人馬上陣外，還加入了不少新角色，曾經在《葉問4：完結篇》飾「萬宗華」的吳樾是其中一人。

有網民將「Max」吳樾當作為譚輝智

今次吳樾在戲中飾演僱傭兵之一的「Max」，跟隨「Ken」苗僑偉返秦代，不過並非想做皇帝，只想與拍檔Chris Collins為發達而偷秦王古董返去現代，但最竹後死於秦兵之手，不過竟有網民將吳樾當作為譚輝智。

相關閱讀：尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途

「Max」吳樾覺得浪費了他的身手

飾演「Ken」的苗僑偉因為一場多年前的冤獄，引發今次改變歷史命運的危機，誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生，要親自領軍一舉返到秦朝稱霸，「Max」吳樾便是其中一人，不過「Max」吳樾一心只想偷古董返回現代變賣，雖然有人將吳樾當作為譚輝智：「我都覺得似，但一時講唔出名，我同老公用「狄波拉好鍾意嗰個」來形容。」、「你唔講唔覺，一講就好覺，家陣返唔到轉頭。」但亦有人覺得浪費了他的身手：「前段都叫有啲動作表演下，中後段做咗onX 仔，反而佢同古天樂同框演出嘅《殺破狼貪狼》多啲發揮。」甚至有人覺得：「吳樾及其殺手拍檔，都無好好利用呢兩個身手不錯的反派角色做最後的昇華，設計一場惡戰喺最尾益下觀眾啦，可以畀「項少龍」同「趙盤」聯手打吳越，點知寫到吳越佢哋兩個入到皇宮成個賊仔，又貪又無腦。」

吳樾在內地大有來頭

其實吳樾在內地大有來頭，他畢業於中央戲劇學院表演系97級，武術級別為武英級（國家健將級），現為中國國家話劇院一級演員，其後主演電視劇《精武英雄陳真》「陳真」正式開啟演藝生涯。吳樾曾多次獲得全國武術錦標賽冠軍，精通多種武術器械與拳法，曾參與不少電視劇和電影的演出，包括有：張紀中版《西遊記》「孫悟空」、電影 《殺破狼·貪狼》、《賽戰II》《葉問4：完結篇》等，於2020年在《第16屆中美電影節》憑《葉問4》獲年度最佳男配角，近年吳樾轉型成為影視出品人與投資人，致力於推廣以傳統文化（如京劇）為藍本的電影，並積極扶持年輕動作片導演。

相關閱讀：尋秦記丨張繼聰因一事被「義父」古天樂鬧？動作戲份被刪連累馬匹受苦：感覺被詛咒

Chris Collins曾演出不少港產動作片

與吳樾飾演拍檔的Chris Collins同樣是很活躍的武指及演員，過去曾演出不少港產動作片，包括古天樂《殺破狼之貪狼》、甄子丹《葉問4》等，也曾執導王敏奕、盧惠光、李燦琛等主演的《地下拳》與及劇集《飛虎3壯志英雄》等，曾在美國海軍陸戰隊服役9年，本身熱愛武術，因在美國在街上有到有人習詠春，對此武術深感興趣，96年更來港拜師，跟隨詠春功夫師傅鄭傳勳學習，Chris Collins同時也精通拳擊、巴西柔術、菲律賓魔杖（Filipino Kali）等，後來曾當不少藝人的武術教練並簽約黃柏高成旗下藝人，拍完《殺破狼2》後開始了港片演員工作。