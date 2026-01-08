江欣燕變裝高市早苗有壓力 期待曾志偉邀拍電影 憶述推Job有苦自己知

由江欣燕、郭啟輝主演之賀歲檔《粵劇特朗普4.0》，兩人聯同李居明宣傳，江欣燕拉高眼眉扮日本首相高市早苗，而郭啟輝則扮澤連斯基，江欣燕連小動作也做足，盡顯「扮嘢高手」實力。李居明透露，劇目加入龍貫天扮演馬杜羅，稱稍後打算找江欣燕做棟篤笑，形容她既能演，又唱到梅艷芳及徐小鳳的腔調，「一個人完成整個演出！」江欣燕笑言：「可以慳回嘉賓演出費！」

忙到失聲

江欣燕指是次演出壓力來自變裝，皆因先要扮波濤洶湧的伊萬卡，再變裝成高市早苗，她說：「雖然年輕時在《歡樂今宵》鍛鍊，每次也是3至4分鐘變裝，但今次要加上裝飾，我和化妝師也在研究時間問題。」李居明指，經過這次合作，「希望能找幾位『扮嘢天王』與江欣燕一同開騷。」郭啟輝就表示，此劇目隨時事加入不同元素，「可能在演出前仍要『飛紙仔』改對白，是會構成壓力的。」

此外，江欣燕近日被網民出土舊片，在1989年亮相日本節目《歌謡パレード》，獻唱由日本著名作曲家久石讓作品《原野的風》，她的演出震撼網民，大讚當年的江欣燕擁有「日本娃娃」外型，歌聲動人。對此江欣燕憶述，當年跟隨唱片公司經理人到日本，在富士電視台上演出，「我唱到哭了出來！」問她現在可有打算多唱歌？她說：「我都想，其實多年前我仍屬唱片公司旗下歌手時，是我主動推卻，不推出歌曲的，當時太多工作了，拍戲好忙，導致唱歌唱不出聲。」續說︰「當年陳欣健是唱片公司經理，他給我Demo，事後我約他見面，他以為我催促他為我出唱片，其實我是把Demo還給他。」陳欣健曾形容江欣燕是香港開埠以來第一個推錄歌工作的歌手，「當時我也十分不開心，因為每次入錄音室都交唔到貨！」

另外，曾志偉辭退TVB職務，江欣燕對其決定予以支持，「因為做文職都好攰。」曾志偉預告在電影方面發展，問江欣燕可有受邀日後在電影上合作？她指期待曾志偉搞製作，形容他是多元化策劃人與藝人。