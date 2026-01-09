黃浩然加盟音樂劇《我們的青春日誌》 曾演出《三•八》被肯定增信心 蘇韻姿載譽重演收兵娘娘Nancy

香港首個長壽音樂劇《我們的青春日誌》已跨越700場演出。踏入第四年度，主創、導演及監製陳恩碩（Tom）特別邀請了早前曾在他出品及監製的Jukebox音樂劇《三•八》中演出的黃浩然強勢加盟，成為第十二位飾演嚴校長的初戀情人高立仁的演員。此外，早前在長壽音樂劇《我們的青春日誌》及青春外傳劇場《Nancy勞軍Show》中演活收兵娘娘Nancy的蘇韻姿亦載譽回歸，期間限定演出10場《我們的青春日誌》。

黃浩然被囝囝鼓勵演音樂劇

去年於《三•八》中獻出音樂劇處女作的黃浩然，表現令人眼前一亮，被Tom喻為「被演員耽誤的歌手」，今次他飾演的高立仁是一位從磨鍊中萃取智慧、既成熟穩重又風趣幽默的智者，也是推進劇情的重要人物，黃浩然表示：「猶記得之前跟家人入場欣賞《我們的青春日誌》，當時即使坐在後排位置，亦被現場的強大感染力撼動，觸發我對演出音樂劇的興趣。同行的兒子更提出：『爸爸，音樂劇很好看！你會有機會參演嗎？』沒想到夢想果然會成真！去年有幸地得到Tom邀請，初試啼聲演出音樂劇《三•八》，喜獲觀眾支持和鼓勵，令我對演出音樂劇更添興趣和信心。是次再獲帶我入坑音樂劇的Tom邀請，在已經突破700場演出紀錄的香港長壽音樂劇傳奇《我們的青春日誌》中成為第十二位飾演高立仁的演員，實在是喜出望外！這個成熟睿智的角色，與之前《三•八》中長不大的新手爸爸截然不同，對我而言可謂全新挑戰。期望經過Tom的指導後，可在音樂劇演出上再次全面提升，希望透過今次的期間限定演出，能夠讓更多觀眾認識精采的本土原創長壽音樂劇。」

蘇韻姿以嶄新演繹帶來新鮮感

蘇韻姿2023年在長壽音樂劇《我們的青春日誌》飾演收兵娘娘Nancy一角，打破在處境喜劇多年的乖乖女形象，去年更在青春外傳劇場《Nancy勞軍Show》獨擔大旗，首度演出獨腳音樂劇，精采演出備受肯定。今次與Nancy一角再續前緣，她表示：「十分感謝Tom邀請我再次飾演Nancy一角！我對Nancy有特別的情意結，除了是我首度在香港演出音樂劇的角色，更讓我有機會挑戰獨腳音樂劇，開拓自己在演藝事業的更多可能性。Nancy既有周旋於狂蜂浪蝶之間熱情奔放的一面，亦有建基於成長故事、不為人知的感性一面，加上連場高能量歌舞，每一次演出都是突破與發揮自己的機會。很高興事隔兩年再次參與《我們的青春日誌》，以嶄新的演繹方式，為觀眾帶來具新鮮感的觀賞體驗。」