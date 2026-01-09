Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃浩然加盟音樂劇《我們的青春日誌》 曾演出《三•八》被肯定增信心 蘇韻姿載譽重演收兵娘娘Nancy

影視圈
更新時間：09:45 2026-01-09 HKT
發佈時間：09:45 2026-01-09 HKT

香港首個長壽音樂劇《我們的青春日誌》已跨越700場演出。踏入第四年度，主創、導演及監製陳恩碩（Tom）特別邀請了早前曾在他出品及監製的Jukebox音樂劇《三•八》中演出的黃浩然強勢加盟，成為第十二位飾演嚴校長的初戀情人高立仁的演員。此外，早前在長壽音樂劇《我們的青春日誌》及青春外傳劇場《Nancy勞軍Show》中演活收兵娘娘Nancy的蘇韻姿亦載譽回歸，期間限定演出10場《我們的青春日誌》。

黃浩然被囝囝鼓勵演音樂劇

去年於《三•八》中獻出音樂劇處女作的黃浩然，表現令人眼前一亮，被Tom喻為「被演員耽誤的歌手」，今次他飾演的高立仁是一位從磨鍊中萃取智慧、既成熟穩重又風趣幽默的智者，也是推進劇情的重要人物，黃浩然表示：「猶記得之前跟家人入場欣賞《我們的青春日誌》，當時即使坐在後排位置，亦被現場的強大感染力撼動，觸發我對演出音樂劇的興趣。同行的兒子更提出：『爸爸，音樂劇很好看！你會有機會參演嗎？』沒想到夢想果然會成真！去年有幸地得到Tom邀請，初試啼聲演出音樂劇《三•八》，喜獲觀眾支持和鼓勵，令我對演出音樂劇更添興趣和信心。是次再獲帶我入坑音樂劇的Tom邀請，在已經突破700場演出紀錄的香港長壽音樂劇傳奇《我們的青春日誌》中成為第十二位飾演高立仁的演員，實在是喜出望外！這個成熟睿智的角色，與之前《三•八》中長不大的新手爸爸截然不同，對我而言可謂全新挑戰。期望經過Tom的指導後，可在音樂劇演出上再次全面提升，希望透過今次的期間限定演出，能夠讓更多觀眾認識精采的本土原創長壽音樂劇。」

蘇韻姿以嶄新演繹帶來新鮮感

蘇韻姿2023年在長壽音樂劇《我們的青春日誌》飾演收兵娘娘Nancy一角，打破在處境喜劇多年的乖乖女形象，去年更在青春外傳劇場《Nancy勞軍Show》獨擔大旗，首度演出獨腳音樂劇，精采演出備受肯定。今次與Nancy一角再續前緣，她表示：「十分感謝Tom邀請我再次飾演Nancy一角！我對Nancy有特別的情意結，除了是我首度在香港演出音樂劇的角色，更讓我有機會挑戰獨腳音樂劇，開拓自己在演藝事業的更多可能性。Nancy既有周旋於狂蜂浪蝶之間熱情奔放的一面，亦有建基於成長故事、不為人知的感性一面，加上連場高能量歌舞，每一次演出都是突破與發揮自己的機會。很高興事隔兩年再次參與《我們的青春日誌》，以嶄新的演繹方式，為觀眾帶來具新鮮感的觀賞體驗。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
2026-01-08 10:00 HKT
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
影視圈
11小時前
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
影視圈
14小時前
TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花
TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花
影視圈
15小時前
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
時尚購物
17小時前
傳特朗普政府研向格陵蘭居民派錢　每人最多10萬美元換加入美國
傳特朗普政府研向格陵蘭居民派錢　每人最多10萬美元換加入美國
即時國際
22分鐘前
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
生活百科
19小時前
陳志被捕｜荷槍實彈遣返北京央視畫面曝光 個子矮小藍色囚衣料關東城區看守所︱有片
01:24
陳志被捕｜荷槍實彈遣返北京央視畫面曝光 個子矮小藍色囚衣料關東城區看守所︱有片
即時國際
12小時前
韓國飛香港一載客284人客機飛行途中機艙內起火。 韓亞航空FB
韓亞航空驚魂｜飛香港載284人客機艙內起火 因「尿袋」自燃惹禍
即時國際
1小時前
打鼓嶺清晨驚現-1.2°C 「銀紗」覆蓋車身、菜田
打鼓嶺清晨驚現-1.2°C 「銀紗」覆蓋車身、菜田
突發
2小時前