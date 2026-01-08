已故武俠女星鄭佩佩80歲生忌 女兒原子鏸撰長文悼念亡母：每天都會想起妳

一代武俠女星鄭佩佩於2024年7月在美國離世，享年78歲。女兒原子鏸一直未能放下母親，去年與摩洛哥老公和兒子搬離「傷心地」，由美國搬到摩洛哥生活。1月6日是鄭佩佩的80歲生忌，原子鏸日前在其IG上載母親的黑白照片，並以英文撰長文悼念母親並表示：「每天都會想起妳」。

原子鏸：母親永遠活在我們心中

原子鏸在文中回憶與母親鄭佩佩生活點滴，並指母親是一位無私奉獻的超級媽媽：「我親愛的媽媽，今天我們緬懷妳，妳是多麼了不起的人，妳將永遠活在我們心中。妳的一生成就遠超常人。妳是一位孝順的女兒，一位慈愛的姐姐，一位無私奉獻的超級媽媽，更是一位才華洋溢的藝術家。然而，只有妳的家人才真正了解妳為您所愛之人付出了多少。妳是多麼善良、慈愛、慷慨、無私，而妳的精神也深深烙印在我的心中。」

原子鏸感謝母親樹立好榜樣

原子鏸亦感謝母親為她樹立好榜樣，讓自己明白想成為永遠把愛與關心放在第一位的人：「每天我都會想起妳；每天我也會繼續想念妳。謝謝妳成為我的母親、我的朋友、我的指引者、我最大的支持者和我的導師。謝謝妳總是想辦法照顧好我們所有人，即使妳的精神仍在！」最後原子鏸向母親喊話：「媽媽，生日快樂！今天是妳80歲的生日。 我很愛妳。」字裏行間都充滿思念和愛，觸動不少網民。

