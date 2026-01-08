移英王喜再惹爭議 浴室「高潮眼」片段流出 半裸單手「上下郁動」真相令人驚呼

近年移居英國生活的王喜自從去年5月聲稱2024年在台灣生活期間，兩度被男友人迷姦，當時其精神狀態已經受到外界關注，但王喜依然頻繁地在社交平台拍片

王喜貼半裸片驚現高潮眼

日前王喜在IG貼上一段影片，片中所見半裸的王喜身在浴室，單手拎着手機、鏡頭對着下身位置，另一隻手的出現有節奏地上下郁動的動作，王喜一臉狀甚享受，接着用一個思考的emoji遮樣，但可見到高潮眼。

王喜刻意用意淫手法表達剃毛

王喜手上有一大灘白色泡沬並得戚地搽在臉上，原來這連串動是擠剃鬚泡沫，但王喜刻意用意淫手法表達，他還留言：「匿藏英倫傳｜剃毛｜#剃毛#真係剃毛，橋唔怕舊。」有人留言說：「橋唔怕舊，今次再激啲，仲要睇住手機嚟剒下剒下就射。。。剃鬚膏，二撇雞鬍鬚，好英俊瀟灑，都話阿喜您幾時都係咁得意可愛喇～靚仔～」但亦有留言稱有點似自瀆手勢，令人誤生邪念。

王喜曾被男友兩度迷姦

王喜早年從台灣移居英國生活，不時分享日常所見所聞，又晒健碩身材相片福利，去年5月曾在YouTube上載影片透露，在台灣懷疑遭男性友人迷姦，而另一次被性侵，其中一次醒來的時候，發現自己全身疼痛，並睡在自己的大便上，更曝光自己的傷痕照片，指因被迷姦導致失禁、腎衰竭。王喜的好友陳志雲曾表示二人一直有聯絡，表示王喜身體情況不錯，作為朋友會支持對方，及聆聽對方的心事。他指，曾勸王喜回港生活，「佢媽媽又喺香港，但佢好似意願不大。」

