羅啟豪有料一口氣唱出38個字 被《溏心風暴》洗腦講經典對白𠱁米雪

2026年剛開始，羅啟豪（Ramon）就推出第一首普通話歌曲《畫中密碼》（改編自廣東話版《有天做證》），宣布進軍內地市場。

西營盤深度遊

Ramon表示：「《有天做證》推出時，我就收到不少行內、行外人士讚賞，加上是外購劇《清明上河圖密碼》的主題曲，旋律以中國小調風編寫，十分適合改編；《畫中密碼》將在內地社交平台例如抖音作創意推廣，希望為自己開拓更大的市場。」廣東版《有天做證》以超高難度見稱，其中一句歌詞，Ramon需要一口氣唱出25個字，而《畫中密碼》再升級，他要一口氣唱出38個字，「我收到歌詞時，嚇了一跳！為了令文法通順，填詞人曾曙曦需多加一個字，將兩句長歌詞連在一起，代表一口氣要唱足38個字！早前演唱會第一次演繹，開騷前又喉嚨痛，我最擔心就是這首歌，最終有驚無險，順利過關！」

《畫中密碼》MV經已推出，主題呼應《清明上河圖》。《清明上河圖》記錄了900多年前的城市繁榮景象，人們為生活奔波營役，彷彿和現世沒有兩樣；《畫中密碼》 MV導演精心挑選香港多處景點，Ramon走歷西營盤社區綜合大樓、餘樂里、西區社區中心、東邊街、般咸道等，紀錄港人真實生活，Ramon笑言：「可以攞正牌拍MV打卡，好開心！」

為米雪「表演」達成心願

此外，近日Ramon應邀出席《盛世梵音 福佑香江》音樂會，跟譚詠麟、林子祥、葉蒨文、鄺美雲、陳潔靈等樂壇前輩同台，為來自世界各地逾千位佛教高僧獻唱。Ramon完成了一個多年心願，他興奮道：「每位前輩我都好欣賞，所以完場我便忙着追星！在每間化妝間門外耐心等待，希望『集郵』，我還下定決心要在米雪姐面前『表演』一次！」到底Ramon想「表演」甚麼給米雪欣賞？「在外國生活時，我喜歡上YouTube看電視劇精華片段，尤其是《溏心風暴》系列，紅姨（米雪）掌摑女兒于素心（鍾嘉欣）那一幕最令我難忘；今次難得見到米雪姐，我終於可以面對面向她重演那句經典對白：『心女！你學埋佢哋嚟反我？』逗得米雪姐哈哈大笑！」原來米雪也是《中年好聲音》的長期擁躉，更「反主為客」大讚節目出色。