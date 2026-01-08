Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「波波」黃婧靈神乳再現 親解早前封胸之謎 遊恐龍樂園重現電影情節

影視圈
更新時間：16:15 2026-01-08 HKT
發佈時間：16:15 2026-01-08 HKT

「波波」黃婧靈拍檔「泰國旅遊達人」胡慧冲（Roger）齊齊主持旅遊節目《冲遊泰國11》，為大家導賞泰國食玩買好地方。今晚（8日）波波跟Roger繼續孝艾之旅，作為近年重點旅遊發展區，不少全新酒店落成，曼谷人每逢長假期，都會前往當地旅行，就如港人北上消費一樣。今集重點是網民最期待的畫面終於出現，波波再以性感泳裝亮相。心水清的網民抱怨，波波在之前幾集就算泳衣亮相，都會外罩上一件tee變相封胸，波波接受訪問時解釋當中原因，她說︰「一來要同阿Roger夾衫，亦因為啲劇未拍完，怕要補拍，啲膚色唔可以差太遠，所以喺泳衣面頭加咗一件薄衫。」

波波用手勢跟牠溝通

至於明晚（9日）Roger跟波波轉戰曼谷，此行任務是參觀開幕沒多久的恐龍樂園。他們剛步入室內，便被眼前的長頸龍吸引，波波狂呼驚叫說︰「喺電影入面，佢係最善良嘅恐龍。」恐龍樂園內設有不同場景，配合特定故事。不過講到最吸引的自然是「鬼鬼祟祟」的速龍，波波還可以重現電影中情節，用手勢跟牠溝通。至於壓軸出場表演恐龍大戰的是「專追細蚊仔咬的暴龍，成為遊客打卡拍片的景點。

