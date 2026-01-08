蔡依林演唱會道具被部份網民非議 主辦單位發聲明強硬反擊 將透過法律途徑追究惡意解讀

台灣天后蔡依林（Jolin）日前於台北大巨蛋完成《PLEASURE》巡唱台北站，惟網民質疑演唱會有大量奇幻動物道具包括巨型蟒蛇似涉及邪教訊息，對演出內容掀起熱議。昨日主辦單位就網民針對蔡依林這次演唱會惡意解讀發聲明將透過法律途徑追究責任。事件也是蔡依林出道26年來首次態度強硬反擊提告網民。

Jolin粉絲大表支持

主辦單位在聲明提到，近期網上出現大量針對蔡依林《PLEASURE》演唱會內容的惡意解讀與不實指控，部分用戶刻意斷章取義，在社群平台散播虛假資訊和侮辱性言論。這些行為已對蔡依林的個人名譽造成嚴重傷害，同時也污染了網路討論空間的健康環境。對於這些侵權行為，團隊明確表態採取「零容忍」立場。目前相關證據已完成保全程序，並已通知各大平台刪除不實內容，後續將透過法律途徑追究責任，絕不寬貸。大批粉絲對蔡依林出道26年來首次針對劣質網民採取強硬法律手段，紛紛留言「終於等到官方出手」、「早就該這樣做了」大表支持。