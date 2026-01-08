Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

35歲童顏女星自曝私密床事「一天多次」 歷任男友尺寸技巧兼優難忘XX「服務」

影視圈
更新時間：15:00 2026-01-08 HKT
發佈時間：15:00 2026-01-08 HKT

35歲的台灣童顏女星郭書瑤（瑤瑤）近日現身節目，為新戲《何百芮的地獄戀曲》宣傳。郭書瑤不但談起感情生活及擇偶條件，還大方分享私密話題，自稱過往四段情都運氣好，歷任男友在床事上：「開啟我新的開關」。

郭書瑤自認「外貌協會」

郭書瑤單身七年，被問到近期與「玖壹壹」成員春風的緋聞，郭書瑤澄清二人只是好友，又爆料男方欣賞她的好姊妹張景嵐。郭書瑤又透露自己是「外貌協會」，偏好身高180cm以上的男生：「外表跟能力都要有」。郭書瑤又點名韓團CORTIS的20歲成員James（趙雨凡），外形帥氣，因此不排斥姊弟戀。

郭書瑤被問到交往過的四任男友中，有否美好的親密體驗。郭書瑤坦言：「只能說我運氣非常好，他們都會開啟我新的開關，很知道女生要怎麼樣開心，這件事我覺得很重要。」郭書瑤又稱讚每一任男友都會調情，讓她相當滿意。

郭書瑤分享難忘經驗

至於歷任男友的尺寸及技巧問題，郭書瑤避重就輕，只稱：「太會了，只能說我運氣真的很好。」又分享一段難忘的經驗，直指其中一任男友曾將自己抱上浴室檯面「服務」，當時的環境和氣氛讓她難忘。被問到床事頻率，郭書瑤毫不避忌透露一天可以發生多次：「他可以，我就可以啊。」又爆料稱：「可以在家一整天都很開心。」

