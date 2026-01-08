Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

風華背後｜黃宗澤成雙料視帝客戶主動續約︰畀個溫馨價佢哋 蔡潔大尺度背夫偷嗒小鮮肉

影視圈
更新時間：12:15 2026-01-08 HKT
發佈時間：12:15 2026-01-08 HKT

黃宗澤、蔡少芬、朱茵、汪明荃、林愷鈴、蔡潔、黎澤恩、鄭希怡等昨晚（7日）出席邵氏劇集《風華背後》煞科宴，為慶祝黃宗澤得雙料視帝，大會特別準備了一個獎座形狀蛋糕。

黃宗澤派大利是

黃宗澤、蔡潔受訪，後者恭喜對方奪視帝，稱會同大家夾錢請食飯，黃宗澤表示︰「應該由我請。」他得獎後第二日就到南京工作，前晚才回來，未有時間約大家，又說非常開心有客戶主動聯絡他續約；問到可有趁機加價？他笑言︰「係友情價，溫馨價。」並稱︰「過年時派利是會大封啲！」汪明荃早前特意拍片支持黃宗澤贏視帝，他感謝對方支持，稱︰「真心覺得感動！感謝大家多年的栽培、愛錫，（贏獎）算係回報佢哋。」

談到《風華背後》角色，黃宗澤透露無感情線，「得個前妻王丹妮。」其角色只講錢，「今次係好人唔係壞人，係咪賤人？觀眾睇劇就知，但不會賤過《新聞女王²》Kingston。」又形容拍《風華背後》時，片場日日嘈到爆，「呢個大家族相處得好融洽，冇諗過連汪阿姐都咁玩得！」大爆連接兩劇的姜大衛在拍《璀璨之城》時，「見我哋玩得咁開心，佢好妒忌！」蔡潔則表示與黃宗澤僅有一場對手戲，她與張松枝演夫妻，「我哋係老夫少妻，會有親密接觸，睇劇本就好激，電視有尺度限制。」黃宗澤插嘴︰「我睇劇本，寫得好激，佢哋有一幕，伸手入裙摸大脾，我就冇喺拍攝現場睇。」蔡潔笑言︰「到時睇電視就知。」她續說與「小鮮肉」有曖昧關係，「我同細我10歲嘅涂毓麟有感情線！」黃宗澤搞笑說：「你而家嫌棄我呢啲伯父！」

另外，汪明荃在台上表示9年無拍劇，跟許多演員皆為第一次合作，剛開始拍攝時感緊張，笑稱相處愉快，拍得開心。朱茵表示，從汪明荃身上學習到許多東西，讚姜大衛熱愛演戲，常會提點後輩，即被好姊妹蔡少芬窒她是否嫌姜大衛多事，場面有趣。

