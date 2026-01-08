Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「最美星二代」做網紅試水溫？拍Vlog片獲群星拱照超強陣容 清麗脫俗星味直逼前TVB花旦媽

影視圈
更新時間：16:00 2026-01-08 HKT
發佈時間：16:00 2026-01-08 HKT

現年56歲的前TVB花旦郭可盈與林文龍於2004年結婚，並育有一名愛女林天若（Tania），千寵愛的林天若自幼已遺傳了父母的優良基因，除了身形還是五官都長得十分標緻之外，亦是一位學霸。本月14日生日便迎來16歲的林天若，近年積極經營社交平台及YouTube頻道，日前就更新了一段紀錄父母出席剛過去的《萬千星輝頒獎典禮2025》的影片，其仙氣打扮驚艷不少網民！

郭可盈女兒仙氣十足

當晚郭可盈與林文龍以頒獎嘉賓出席獎典禮，女兒林天若由下午6時許妝整頭已開始拍片記錄，全程直擊父母頒獎的現場情況，以及慶功宴與多位藝人前輩合照。影片中的林天若，先展示自己在酒店化妝、整頭的過程，期間父親林文龍送上一碟意粉給她作晚餐，之後又送上甜品，林天若就一邊有儀態地開餐，髮型師亦一邊繼續為她整理頭髮。身穿白色晚禮服的林天若，顯得特別溫婉大方，散發出仙氣之餘，舉手投足亦充滿着星味。

相關閱讀：郭可盈女兒林天若15歲擁超模身形  著熱褲加露背海邊擺甫士  長髮飄逸顏值直迫任達華女兒任晴佳

郭可盈林文龍帶女兒慶功集郵

在頒獎典禮結束後，林天若亦跟隨父母走到後台休息室與校長譚詠麟拍照留念，之後再與父母一同出席慶功宴。慶功宴上，林天若亦邀請了曾志偉、黃宗澤、高海寧、王敏奕、黃宗澤及何晉樂等藝人亮相其YouTube頻道。當中曾志偉更一度與林天若擺出「獎門人」的super手勢拍照，場面十分有趣！事後引來不大批網民留言，大讚林天若越大越靚，甚至指她有媽咪郭可盈當年參選港姐時的影子。

相關閱讀：前TVB富貴花旦展現驚人財力 豪遊法國名店瘋狂購物晒戰利品 Hermès收藏總值超過500萬

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
6小時前
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
23小時前
立法會主席選舉 李慧琼以5票險勝陳振英成功當選 承諾邀官員定期介紹政策進度
01:35
立法會主席選舉｜李慧琼以5票險勝陳振英 承諾邀官員定期介紹政策進度
政情
3小時前
恒生私有化｜恒生小股東親自到場表決 直言不滿出價 打亂退休規劃 「原本打算攬到死嗰日」
恒生私有化｜恒生小股東親自到場表決 直言不滿出價 打亂退休規劃 「原本打算攬到死嗰日」
投資理財
2小時前
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
樓市動向
10小時前
疑偷精品下場慘淡 旺角動漫店發相尋人 意外曝光女賊靚樣 網民齊墮美人計：咁靚女就算啦｜Juicy叮
疑偷精品下場慘淡 旺角動漫店發相尋人 意外曝光女賊靚樣 網民齊墮美人計：咁靚女就算啦｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
影視圈
23小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-07 10:59 HKT
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
影視圈
19小時前
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
00:56
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
社會
21小時前