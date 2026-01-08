「最美星二代」做網紅試水溫？拍Vlog片獲群星拱照超強陣容 清麗脫俗星味直逼前TVB花旦媽

現年56歲的前TVB花旦郭可盈與林文龍於2004年結婚，並育有一名愛女林天若（Tania），千寵愛的林天若自幼已遺傳了父母的優良基因，除了身形還是五官都長得十分標緻之外，亦是一位學霸。本月14日生日便迎來16歲的林天若，近年積極經營社交平台及YouTube頻道，日前就更新了一段紀錄父母出席剛過去的《萬千星輝頒獎典禮2025》的影片，其仙氣打扮驚艷不少網民！

郭可盈女兒仙氣十足

當晚郭可盈與林文龍以頒獎嘉賓出席獎典禮，女兒林天若由下午6時許妝整頭已開始拍片記錄，全程直擊父母頒獎的現場情況，以及慶功宴與多位藝人前輩合照。影片中的林天若，先展示自己在酒店化妝、整頭的過程，期間父親林文龍送上一碟意粉給她作晚餐，之後又送上甜品，林天若就一邊有儀態地開餐，髮型師亦一邊繼續為她整理頭髮。身穿白色晚禮服的林天若，顯得特別溫婉大方，散發出仙氣之餘，舉手投足亦充滿着星味。

郭可盈林文龍帶女兒慶功集郵

在頒獎典禮結束後，林天若亦跟隨父母走到後台休息室與校長譚詠麟拍照留念，之後再與父母一同出席慶功宴。慶功宴上，林天若亦邀請了曾志偉、黃宗澤、高海寧、王敏奕、黃宗澤及何晉樂等藝人亮相其YouTube頻道。當中曾志偉更一度與林天若擺出「獎門人」的super手勢拍照，場面十分有趣！事後引來不大批網民留言，大讚林天若越大越靚，甚至指她有媽咪郭可盈當年參選港姐時的影子。

