陳俊安拍劇集《宿敵契約》險墮馬 內地擴闊戲路及成立自家品牌

內地古裝劇集《宿敵契約》近期在電視熱播，這幾年在內地有不俗發展的陳俊安（Otto）也被邀請參與演出，他在劇中飾演「神九」一角，忠於男主角鳳隨歌。久未在港露面的Otto分享拍攝該劇點滴，他憶述說：「在拍攝過程中，最難忘的場口是一場騎馬戲，該場戲原定是我和劇中演員輕鬆騎馬，其後導演問我們能否改為快跑，有騎馬經驗的我表示沒有問題。唯在拍攝時，另一演員的馬匹突然衝前狂奔，我的馬剛跟在後方，當時在馬上的我差點墮馬，幸好最後把馬匹拉停才沒有發生任何意外。每次回想當時的情況仍舊覺得相當驚險，事後都要稍作休息，定一定神才可以繼續拍攝，還好導演說不用重拍，之後的騎馬鏡頭也改用假馬去拍攝。」

期待回港拍劇

Otto同時提及今次是第三次跟導演朱銳斌合作，坦言每次合作都相當有挑戰性，第一次是朱導演找他拍攝《寧安如夢》，當時他飾演一位文官，對白比較多，當中更涉及一些文言文，唯有死記硬背；第二次合作是拍攝《白月梵星》，「我在劇中飾演一位仙人，劇中很多時都要去駡人，武打場面則是吊威也配以後期特效，要靠自己的幻想對着綠幕演戲。而今次《宿敵契約》的武打場面都是真實的拳來腳往，可以發揮以前在TVB學到的武打技能。很感謝朱導演對我的賞識，這三次合作大大擴闊了我的戲路。」此外，Otto最近完成了兩部電影拍攝，亦聯合導演了一部短劇及成立了一個咖啡品牌，「期望2026年可以拍更多不同類型的劇集，作其他多方面的嘗試。如果遇到合適的劇本，都希望回港拍劇，和大家再次見面！」



