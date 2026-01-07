安聖基設靈 鄭雨盛李政宰幫前輩辦喪事 韓影視大咖齊吊唁

韓國影帝安聖基上月30日在家中哽親送院急救，延至5日凌晨不治，享年74歲。喪禮設於首爾聖母醫院殯儀館，並於1月9日上午出殯，安葬地已確定為京畿道楊坪郡的「星之彼岸」。葬禮將由「申榮均藝術文化基金會」與「韓國電影演員協會」共同主辦，以「電影人葬」的規格進行，表彰他一生對韓國電影發展的貢獻。其影壇後輩李政宰、鄭雨盛和李秉憲均有份負責扶靈。

李政宰、鄭雨盛陪伴安聖基兒子守靈

作為安聖基所屬經理人公司Artist Company的老闆，李政宰和鄭雨盛亦以喪主身份，陪着安聖基2名兒子守靈。據現場人士透露，鄭雨盛負責迎接到來吊唁的賓客，李政宰則連用餐細節都悉心關照，二人幾乎沒坐下來休息過。他們形容憔悴、面露哀傷，但仍強撐着盡力打點前輩的喪禮。該名消息人士表示：「我們看到的是安聖基前輩一生待人處世的延續，他怎樣對人、怎樣照顧弱小，後輩們都照樣做了。」

政界及演藝界名人到殯儀館致哀

正因安聖基生前廣結善緣，連日來不斷有政界及演藝界名人到殯儀館致哀。韓國文化體育觀光部長崔輝永前日（5日）下午亦到靈堂追授「金冠文化勳章」給他，南韓總統李在明除發文悼念外，亦有送上花牌致意。此外，趙容弼、朴重勳、宋康昊、金憓秀、權相佑、宋承憲、申鉉濬、全度妍、河智苑、玉澤演、金材昱等均到靈堂吊唁。其中以女主播身份晉身為國民力量黨國會議員的裴賢鎮亦有現身靈堂，但其表現卻引發爭議。首先有別於韓國喪事致祭須穿黑色衣服的傳統，她竟穿了一身米色外套和白恤衫到場。而且在現場受訪時一直臉帶笑容，提到安聖基時更說「電影裏有一幕他吃生雞肉的場景，真是太可怕了」。民眾普遍認為在追悼活動上，提到「可怕」這個詞實在不恰當。

拒擺出心心手勢

至於有份為安聖基扶靈的李秉憲，其太太李珉廷昨日（6日）出席「2026韓國第一品牌大獎」頒獎禮時，亦特意穿上黑色禮服和別上白花，默默悼念安聖基。在攝記要求她擺出心心手勢時，她亦拒絕了，並請求攝記們理解。李珉廷亦有發文哀悼安聖基，並形容對方是溫暖優秀的老師。而車仁表、劉智泰、李英愛亦相繼發文悼念安聖基。