李佳芯親自出馬傾Job易成功 正洽談拍戲 主演大馬劇濕疹爆發唞半年

李佳芯（7日）出席藝術慈善畫展，現場展出兩幅她的油畫作品，靈感源自她對慢性皮膚病患者的病程觀察，加上她是濕疹患者，「有所觸動，希望以作品向受皮膚疾病困擾的人送上鼓勵、力量。」

一年一劇好他條

談到她和黎諾懿演出的馬來西亞劇集《義和》在當地播映，她表示播到第4集，反應不錯，惜香港未有得睇。問可會與香港各電視台、平台傾播映？她笑指雖有工作室，卻未達與其他公司傾版權的階段，「我都有做一些小製作，好似網上短片，都有傾一些微短劇拍攝。（親自出馬傾較易成事？）始終對方都有心找我工作，我親自傾係會易啲，最後能否成事，雙方有不同考量。」

李佳芯在活動上提及患有濕疹，她表示壓力一大，濕疹就易爆發，「幸好沒有生到臉上，大多長在背部、大腿。」形容病況最嚴重的是在TVB劇接劇的時代，「今次拍《義和》也很大壓力，角色有許多懷情緒，好多喊戲、打戲，演得比較辛苦，在大馬拍劇時濕疹復發又生病，狀態好差，拍完後要半年時間才康復。」拍劇辛苦過自己開工作室做老闆？她笑說：「拍劇會拍到身心俱疲，演員就是犯賤，有戲癮，現在一年一劇，拍完有時間休息。（新一年有甚麼大計？）有不少計劃，例如洽談拍外地電影，劇集和舞台劇都歡迎，角色適合就可以。」

活動上，李佳芯續稱除了兩幅油畫作品之外，也展出兩幅10多年前的書法作品，她笑說學習油畫、書法多年，指油畫要花許多時間雕琢，「幾乎年幾、兩年才畫完！」而這次有時間壓力逼自己早早完成，「否則以我性格要慢慢畫到好為止。」