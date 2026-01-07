尋秦記丨張繼聰因一事被「義父」古天樂鬧？動作戲份被刪連累馬匹受苦：感覺被詛咒

由古天樂總監製兼主演的電影《尋秦記》票房成績亦寫下歷史新頁，截到1月6日，港澳累計票房更衝破4,800萬，錄得$48,469,960，「項少龍」古天樂昨晚（6日）親身謝票，更揚言若票房數字再創新高，將不排除安排加長版上映，回饋一眾影迷。今次電影除了電視版的原班人馬上陣外，還加入了不少新角色，張繼聰是其中一人。

張繼聰戲份被刪減連累馬兒

飾演殺手「善柔」滕麗名徒弟「石頭」的張繼聰，與「項少龍」古天樂有不少動作場面，日前在Threads貼上多張騎馬的相片並說：「嗰陣時為咗準備《金童》去到差唔多200磅，有段時間劇組叫我去練騎馬，每次我都感覺到隻馬馬應該係詛咒緊我，『條友點解要咁重？』，最後根本冇拍過我要騎馬嘅戲份，馬兒，你真無辜。」

張繼聰重磅學騎馬自嘲被詛咒

張繼聰在《尋秦記》的戲份不多，不過依然令人留有深刻印象，日前張繼聰發文稱此片為他帶來一段好難忘的旅程，而且分享了多張學騎馬的相片：「頭嗰幾張相，係開鏡嘅時候影嘅，嗰陣時為咗準備《金童》去到差唔多200磅，有段時間劇組叫我去練騎馬，每次我都感覺到隻馬應該係詛咒緊我，『條友點解要咁重？』，最後根本冇拍過我要騎馬嘅戲份。馬兒，你真無辜…第一日開鏡就拍同Chris（Chris Collins）對打嘅戲份，除咗拍其他嘅場口之外，都係繼續拍我同佢對打嘅戲份，拍到最尾一日，都係拍我同佢對打嘅戲份，雖然最後呢段戲同大家有緣無份， 不過都係一世難忘嘅經歷。」

張繼聰減磅後被古天樂鬧唔連戲

張繼聰續說：「同大王對戲，我哋長期忍唔住笑，so funny兄弟，你真係演得好好，努力冇白費，當時我係一路拍一路減磅，準備返香港開始做拳手，所以最後嗰張相，塊面開始尖咗，畀項大哥鬧我個樣唔連戲最後，我好清楚古老闆，其他演員同埋整個團隊，係花咗幾多心機去完成呢部作品，所以得到大家嘅支持，我衷心感到高興，希望大家繼續入場支持要破紀錄。」有人留言：「你嘔出嚟個一幕，係全場笑得最大聲，雖然有人會覺得你個角色多餘，但係我覺得係咁緊湊嘅，鬥場面ssss係好需要有角色緩衝一下，多謝你唔介意做綠葉。」、「最難忘係你珍珠雞連葉食喎石頭哥。」、「石頭嘅存在係提醒項少龍：你知啦，你本身唔靚仔，唔適宜曬咁黑。」、「講真，新角色中最鍾意係你，你同義父嗰part好搞笑，嘔嗰幕勁多人笑。」

Chris Collins曾演出不少港產動作片

張繼聰提到與他對打的Chris Collins是很活躍的武指及演員，過去曾演出不少港產動作片，包括古天樂《殺破狼之貪狼》、甄子丹《葉問4》等，也曾執導王敏奕、盧惠光、李燦琛等主演的《地下拳》與及劇集《飛虎3壯志英雄》等，曾在美國海軍陸戰隊服役9年，本身熱愛武術，因在美國在街上有到有人習詠春，對此武術深感興趣，96年更來港拜師，跟隨詠春功夫師傅鄭傳勳學習，Chris Collins同時也精通拳擊、巴西柔術、菲律賓魔杖（Filipino Kali）等，後來曾當不少藝人的武術教練並簽約黃柏高成旗下藝人，拍完《殺破狼2》後開始了港片演員工作。