尋歡作樂的姐姐丨何沛珈濕身挑戰感官極限 被猛男公主抱下身失手兼見紅 單親靚媽主持背景猛料

由麥玲玲帶領兩組「佳麗」何依婷、何沛珈、林凱恩、劉曉昆，與及戴祖儀、吳若希、游嘉欣的TVB節目《尋歡作樂的姐姐》於周一晚（5日）首播，麥玲玲先帶領何依婷、何沛珈、林凱恩和劉曉昆玩轉上海，體驗當地新興的女性吃喝玩樂勝地，一嚐被爆肌男及小鮮肉「包圍」滋味。

今次回復單身的何沛珈可謂搏到盡，經常與林凱恩上演被小鮮肉爭寵場面，在昨晚播出的一集，何沛珈、林凱恩和劉曉昆到訪猛男酒吧，「黑背心」猛男按要求先公主抱何沛珈，期間還將何沛珈輕輕拋起，搞到何沛珈不單失手露底，而且一度緊張至整個Body見紅，今晚（7日）播出的一集，何沛珈和林凱恩大玩「沉浸式洞穴浸」晒身材。

相關閱讀：何沛珈甩拖後繼續大解放 化身美人魚泳池邊蕩漾晒身材 網民：令人好有衝動

何沛珈和林凱恩在首集已經大激鬥，二人跟可型男教練學打壁球時，幾乎「大打出手」，何沛珈不滿林凱恩獨攬教練，搶完球拍後再語帶雙關寸林凱恩「冇波」，搞到林凱恩相當冇癮。後來又找來曾參加《中年好聲音3》奪得第11名、來自北京的37歲劉曉昆帶路，先後去了畫室潑墨和猛男酒吧。劉曉昆家住半山身家豐厚，豪宅極為寬敞，擁無敵海景逾百呎超大露台，邊緣位置放滿超過30支名酒。劉曉昆曾在節目中透露自己是單親媽媽，本身有一對子女，爸爸從事煤炭生意，從小衣食無憂，劉曉昆在2017年已是保險公司的最高營業額新人，有幾年的營業額更是全公司最前列位置，估計年賺逾千萬。畢業於北京舞蹈學院音樂劇系的劉曉昆，還曾在內地演出過不話劇及音樂劇，亦有創作歌曲及小說經驗，曾參加2008年北京奧運閉幕式排練榮獲「奧運先鋒」稱號。

今晚（7日）播出的一集，何沛珈與林凱恩品嚐了一場集合「七省」特色美食的盛宴、期間更有跳舞及變臉等表演欣賞。「行孖咇」的何沛珈及林凱恩體驗了具有宋朝風格的「沉浸式洞穴浸浴」，二人應店家安排換上仙氣十足的古裝，同時介紹了連著名球星 C 朗都有體驗過的「冷療機」，冷療機的特點是透過釋放出攝氏-100 至 140 度的氮氣，在短時間刺激使用者身體加速肌肉康復之餘，還可以改善血液循環，何沛珈搶先體驗，在氣溫接近零下的溫度，還能說笑感覺像騰雲駕霧，但當氣溫一再下降至接近攝氏-100度時，何沛珈終大嘆頂唔順，不過最「騰雲駕霧」的地方，當然是何沛珈與林凱恩圍上浴巾浸浴，身材若隱若現在鏡頭前出現，而且大晒迷人香肩，相當吸睛。

相關閱讀：中年好聲音3丨五燈單親靚媽劉曉昆外貌惹關注 背景猛料住半山？與尹新杰識於微時