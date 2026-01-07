Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尋歡作樂的姐姐丨何沛珈濕身挑戰感官極限 被猛男公主抱下身失手兼見紅 單親靚媽主持背景猛料

影視圈
更新時間：14:04 2026-01-07 HKT
發佈時間：14:04 2026-01-07 HKT

由麥玲玲帶領兩組「佳麗」何依婷、何沛珈、林凱恩、劉曉昆，與及戴祖儀、吳若希、游嘉欣的TVB節目《尋歡作樂的姐姐》於周一晚（5日）首播，麥玲玲先帶領何依婷、何沛珈、林凱恩和劉曉昆玩轉上海，體驗當地新興的女性吃喝玩樂勝地，一嚐被爆肌男及小鮮肉「包圍」滋味。

今次回復單身的何沛珈可謂搏到盡，經常與林凱恩上演被小鮮肉爭寵場面，在昨晚播出的一集，何沛珈、林凱恩和劉曉昆到訪猛男酒吧，「黑背心」猛男按要求先公主抱何沛珈，期間還將何沛珈輕輕拋起，搞到何沛珈不單失手露底，而且一度緊張至整個Body見紅，今晚（7日）播出的一集，何沛珈和林凱恩大玩「沉浸式洞穴浸」晒身材。

相關閱讀：何沛珈甩拖後繼續大解放 化身美人魚泳池邊蕩漾晒身材 網民：令人好有衝動

何沛珈和林凱恩在首集已經大激鬥，二人跟可型男教練學打壁球時，幾乎「大打出手」，何沛珈不滿林凱恩獨攬教練，搶完球拍後再語帶雙關寸林凱恩「冇波」，搞到林凱恩相當冇癮。後來又找來曾參加《中年好聲音3》奪得第11名、來自北京的37歲劉曉昆帶路，先後去了畫室潑墨和猛男酒吧。劉曉昆家住半山身家豐厚，豪宅極為寬敞，擁無敵海景逾百呎超大露台，邊緣位置放滿超過30支名酒。劉曉昆曾在節目中透露自己是單親媽媽，本身有一對子女，爸爸從事煤炭生意，從小衣食無憂，劉曉昆在2017年已是保險公司的最高營業額新人，有幾年的營業額更是全公司最前列位置，估計年賺逾千萬。畢業於北京舞蹈學院音樂劇系的劉曉昆，還曾在內地演出過不話劇及音樂劇，亦有創作歌曲及小說經驗，曾參加2008年北京奧運閉幕式排練榮獲「奧運先鋒」稱號。

今晚（7日）播出的一集，何沛珈與林凱恩品嚐了一場集合「七省」特色美食的盛宴、期間更有跳舞及變臉等表演欣賞。「行孖咇」的何沛珈及林凱恩體驗了具有宋朝風格的「沉浸式洞穴浸浴」，二人應店家安排換上仙氣十足的古裝，同時介紹了連著名球星 C 朗都有體驗過的「冷療機」，冷療機的特點是透過釋放出攝氏-100 至 140 度的氮氣，在短時間刺激使用者身體加速肌肉康復之餘，還可以改善血液循環，何沛珈搶先體驗，在氣溫接近零下的溫度，還能說笑感覺像騰雲駕霧，但當氣溫一再下降至接近攝氏-100度時，何沛珈終大嘆頂唔順，不過最「騰雲駕霧」的地方，當然是何沛珈與林凱恩圍上浴巾浸浴，身材若隱若現在鏡頭前出現，而且大晒迷人香肩，相當吸睛。

相關閱讀：中年好聲音3丨五燈單親靚媽劉曉昆外貌惹關注 背景猛料住半山？與尹新杰識於微時

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
16小時前
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
生擒馬杜羅｜特朗普宣布委內瑞拉向美國移交5000萬桶石油 資金親自監督
生擒馬杜羅｜特朗普宣布委內瑞拉向美國移交5000萬桶石油 資金親自監督
即時國際
6小時前
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
影視圈
4小時前
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
2026-01-06 11:47 HKT
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
影視圈
5小時前
獨家｜「鬼油站」高調賣廣告半價有禮送 《星島》放蛇直擊加油裝置簡陋防火零設防
突發
6小時前
食安中心籲不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21個批次嬰幼兒配方奶粉 疑或受蠟樣芽孢桿菌污染。網圖
雀巢能恩、惠氏ILLUMA21個批次嬰幼兒配方奶粉疑受蠟樣芽孢桿菌污染 雀巢：沒收到任何不適報告
社會
16小時前
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
影視圈
2026-01-06 13:00 HKT