苑瓊丹簽約陳山聰做直播 叻哥祝賀曾志偉離任：功成身退

剛踏入2026年，苑瓊丹便在佛山舉行新直播公司的開幕儀式，邀請一眾圈中好友，包括陳百祥、陳浩民、鄭則士、黃一山、林子聰、羅天池、金剛、黃子揚、李焯寧、金剛、張穎康、張美妮等出席，苑仔更宣布與「視帝」陳山聰簽約，齊齊直播拍住上！陳山聰很安心合作：「其實我覺得最重要是大家互相信任，我在內地經驗不及苑仔，她是我的盲公竹！」山聰笑言未知直播收入，但兒子始讀小學，要苑仔幫補補習費，場面非常好笑！

陳山聰為苑瓊丹第一個簽約藝人

苑仔表示今次投資過千萬，對陳山聰非常有信心：「他基本上是我第一個簽約藝人，各方面很適合做直播，十分有說服力！第二件事就是他知道我唔係古靈精怪，起碼他和我一起合作，不會有人跣佢！」叻哥更爆新出爐視后佘詩曼昔日往事：「當年係我提攜佢出嚟，你地知唔知？我喺意大利識佢媽媽，佢當年選香港小姐時，佢媽媽打比我話個囡選香港小姐，咁我話包佢頭三名，我諗住亂噏，點知佢真係第三！」提到好友曾志偉宣布離任TVB高層一事，叻哥為對方送上祝福：「替佢開心！功成身退！」

陳浩民被苑仔口才折服

陳浩民表示曾與苑仔直播，被對方口才折服外，更要「揞住」苑仔個嘴收口：「我直頭要揞住住佢個嘴，佢係咁講係咁講，到最後人哋都叫佢唔好講呢啲，咁我就出手揞住咗佢個嘴！(講緊咩？)唔記得啦！」姚瑩瑩這天都現身開幕禮，提到《尋秦記》上映仍非常興奮，並指獲古天樂邀請看首映。