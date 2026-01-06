何沛珈表情包大放送 畀猛男摸大髀全身發熱 拉埋林凱恩劉曉昆玩轉上海

節目《尋歡作樂的姐姐》由麥玲玲帶領兩組「佳麗」何依婷、何沛珈、林凱恩、劉曉昆；及戴祖儀、吳若希、游嘉欣玩轉上海、廣州及深圳，體驗當地新興「女性消費群」吃喝玩樂勝地，一嘗被爆肌男及小鮮肉「包圍」滋味。

何沛珈嗌得誘惑

今晚播出第二集，麥玲玲與何依婷、何沛珈（Roxanne）、林凱恩，聯合自稱上海地膽的劉曉昆玩轉上海，先後到「色彩繽紛的減壓潑墨畫室」；由型男主廚主理的「隱世私房菜」；面積接近十二個足球場的室內滑雪場；以「名畫美食」+專業跳舞表演馳名的餐廳等等，吃喝玩樂。蒲點當中以網紅熱捧的酒吧最具噱頭，除了有大量適合打卡的Cocktail之外，酒吧中每一位猛男均身懷絕技，其中一名「剝衫黑背心」猛男上演完「麒麟臂生剝合桃」後，再追加兩招極具視覺衝擊的「體能之巔」貼身體驗，成功震懾何沛珈、林凱恩及劉曉昆。

之後「黑背心」按要求「公主抱」何沛珈，期間還輕輕拋起她製造驚險效果；連爆「害羞三連環」的何沛珈一度緊張至整個Body見紅。之後「黑背心」再示範單手舉起林凱恩，嚇得「怕醜妹」林凱恩瘋狂尖叫。下集，劉曉昆與林凱恩將體驗潑墨畫減壓。