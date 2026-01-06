43歲「天后舊愛」元旦日爆車禍 認不小心駕駛受害車子狀況曝光 揭事故原因態度惹熱議

現年43歲、有「台灣第一帥」封號的男星王陽明，曾經跟天后級人馬蕭亞軒拍拖3年，而他亦是愛車之人，近年開設網上頻道解構各款汽車，成為「車界KOL」。王陽明前晚（4日）自爆發生車禍，因個人判斷錯誤，導致交通意外，王陽明更公開影片，講述事故經過，以及後續處理問題。王陽明強調因責任在於自己，因此拍片並發文道歉，又承諾會負責到底，引起網民熱議。

王陽明讚前車車主友善

王陽明前晚在IG公開影片，表示：「沒想到2026第一天就⋯好啦是我自己不小心沒注意到，真的很不好意思前車的車主，還好你們人也超Nice，接下來我一定會把該負責的負責到底！」

影片中見到王陽明展示座駕，當中見到車頭位置有刮痕，前車車尾同樣有刮痕，以及明顯凹陷問題。王陽明透露當時情況：「2026年第一天就出車禍了，Yap是我的問題，在一個紅綠燈然後變綠燈，我就踩了油門，我以為前面的車子也走了，但還是我的問題我會負責。」王陽明表示雖然感覺好糟糕，但必須面對現實，以及處理好事件。

王陽明達成和解

片尾見到王陽明與前車事主已達成和解，更搞笑地拍攝合照，王陽明態度誠懇多度向前車事主道歉：「很謝謝對方的諒解，不好意思造成你們的麻煩」，同時慶幸雙方都安然無恙。不少網民對王陽明的態度及處理手法表示讚揚，更討論起被撞後換來合照，非常搞笑。

網民留言：「哥，他們感覺都好開心，但大家平安真的就太好了」、「這樣的大氣與態度，很讚」、「最重要的是人沒事」、「花錢消災不是難事，人平安甚麼都好」、「還好雙方都沒受傷」、「可以和平解決是最好的」、「開車注意安全囉」等。

