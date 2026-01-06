29歲男星驚爆墮斃身亡 死因披露內情令人搖頭嘆息 慘捱思覺失調10年痛苦難當

韓國獨立音樂歌手Jin Denim（金正燁）傳出意外墮斃消息，終年29歲。其胞妹於1月3日在社交平台證實哥哥死訊，透露兄長於去年12月17日晚因事故不幸身亡，死因是因疾病引發意外跌倒，並澄清不是輕生。由於事出突然，家屬已為Jin Denim低調辦喪禮，僅安排親友送別。

Jin Denim病情急劇惡化

綜合韓媒報道，Jin Denim 自10年前患有雙相情緒障礙與思覺失調，長期接受治療，多年來有睇醫生及持續服藥，努力控制病情，但近期病情一度急劇惡化。Jin Denim對自己的病情十分清楚，但已發展到在家人協助下，亦難以控制的狀態。

Jin Denim的妹妹悲痛表示：「他（Jin denim）的離世令人心碎和惋惜，但我們家人相信他已經去了安寧的地方。我們希望大家能夠透過他留下的音樂和溫暖的回憶，長久地記住他，而不是讓他成為悲傷的對象。」並透露Jin Denim安葬在京畿道安城Evergreen樹木園。

Jin Denim上海讀大學

Jin Denim曾到內地上海名校復旦大學讀書，2016年以弘大街頭表演團體Si-So成員身份打開知名度，隨後以「SingSing」名義發表《Naturalism》、《Bloom）》等作品。於2020年以藝名「Jin Denim」發展，音樂風格偏向R&B、獨立流行樂，代表作有《這一夜過後》、《Eternal》、《Fairytale》等。