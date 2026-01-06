草蜢向小儀承諾擺酒送打碟表演 出藍光碟與歌迷定情

草蜢日前現身「藍光碟發布會」，商場三層擠滿近千Fans。草蜢跳唱《老的辣》和經典金曲《永遠愛著你》，又與Fans玩遊戲送禮物：適逢蔡一智（3號）生日，唱片公司送生日蛋糕，Fans又送禮物，全場合唱生日歌，場面溫馨。

「包住個頭去剪片」

活動主持由榮升人妻的蔡一傑忠粉阮小儀擔任，草蜢一出場就連聲恭喜她。席上播放草蜢《老的辣》MV，提到傑仔在MV中，以DJ REMUS身份重出江湖打碟，小儀問他是否技癢？傑仔說：「你擺酒嗰日我嚟為你打碟！」全場起哄，小儀笑言：「好！我日日擺酒！」阿智、傑仔即說：「大家一齊嚟，記得做人情！」

「RE:GRASSHOPPER演唱會」由2022年從香港紅館啟動，然後在世界各地巡唱接近50場，本月24日於廣州舉行尾站，他們預告加料演出。而花了4年時間才完成藍光碟製作，期間經歷了疫情，以及成員蔡一傑接受切除腦部腫瘤手術；傑仔在台上分享：「大家都知道，我之前喺醫院做手術，然後休養。喺呢段時間我冇嘢做，包住個頭去剪片，唔使見人嘛！唔靚都冇所謂。」

蘇志威形容：「呢個演唱會好特別，當時開騷遇上疫情，我哋竟然可以全部人上台，大家健健康康，真係好難得。呢個演唱會，見證草蜢喺舞台上跳唱超過100分鐘，我哋咁落力唱跳，畀咗好多心機。」阿智表示：「我哋三個花咗好多時間去參與剪輯，記錄咗好多精彩、難忘片段，希望送畀歌迷作為『定情信物』。」草蜢明言銷量超過一萬張就搞活動，阿智提議在蘇志威屋企舉行簽名會，蘇志威立即變O嘴樹熊，場面有趣。

蔡一智無奈缺席電影《尋秦記》宣傳

壽星仔阿智表示最近離港拍劇，無暇與歌迷開生日會慶祝，感到抱歉，他說：「連電影《尋秦記》宣傳都去唔到，唔好意思古仔（古天樂），送你一句口號『未睇《尋秦記》，點對得住自己』！今次係我人生第一次拍古裝戲，唔使戴頭套，真髮上陣，好值得紀念。」得知電影香港票房即將衝破5千萬元感興奮，草蜢同聲恭喜，並表示會結伴入戲院捧場，傑仔對阿智說：「你生日，我同蘇志威請你睇戲！」

隨着「RE:GRASSHOPPER演唱會」藍光碟推出，今年4月草蜢展開新旅程，舉行成軍40周年演唱會，首站當然是香港紅館。傑仔台上爆料：「4月最後嗰個星期，大約25、26號開始第一場。」全場歡呼，至於場數3子就大賣關子。