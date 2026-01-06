何廣沛首奪最佳男配角 定下目標向「最佳男主角」進發 雲文子贈「雲靠山」增強運勢

何廣沛近年愛請玄學天后雲文子作奇門遁甲風水，事業越來越旺，更覓得好姻緣。日前，他在TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》憑《新聞女王2》首奪「最佳男配角」，雲大師送何廣沛「雲靠山」，喻意繼續作他的強大靠山增強運勢，向「最佳男主角」目標進發。

得到認可感開心

新出爐的「最佳男配角 」何廣沛 ，日前接受雲大師訪問，問到有否預計過攞獎？何廣沛坦言：「其實冇諗咁多，但係自套劇出街後，迴響好大，冇諗過觀眾真係咁鍾意呢個角色，順理成章攞埋呢個獎固然之開心。」何廣沛指與劇中「Ivan」這個角色由第一集到續集相處了三年，對這個角色的情感非常濃厚，「所以透過呢個角色攞獎，本人更加開心，好似自己個仔真係攞咗獎，一個認可。自己塑造個角色長達三年，睇住個角色成長，俾個角色感動咗，所以真係好多謝投票俾呢個角色嘅觀眾。」奪下「最佳男配角 」後，何廣沛坦言下一個目標要更加努力，「衝擊下一個獎……難以啟齒（雲大師： 我幫你講 男一） 係啦……繼續沉澱繼續去做好每一個角色。」