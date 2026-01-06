李佳芯演江湖大嫂食煙飲酒爆喊 黎諾懿瞓身打膊頭靭帶撕裂

由黎諾懿、Ali（李佳芯）主演的馬來西亞Astro Originals黑幫權謀劇《義和》，兩人飾演的黑幫人物江湖味十足，洗走《BB來了》的新手爸媽形象。《義和》不乏追車、講數、槍戰、打鬥等刺激場面，掀起話題背後，兩主角都付上代價，其中親演連場打戲的黎諾懿，觸痛舊患，膊頭韌帶九成撕裂，而Ali則形容場面沉重，人物有血有淚。

鐵鏟鏟傷成手血

《義和》講述黑幫「義和」老大突然身亡，內部權力真空引爆連場角力，飾演老大老婆「冰姐」的Ali，與社團第二把交椅「漢哥」黎諾懿，及虎視眈眈的勢力，跟警方展開一場龍爭虎鬥；當中黎諾懿更有連場打戲，他表示：「今次有好多古惑仔打鬥戲，有好多拳腳、動刀，最驚險係用到真嘅鐵刀、鐵鏟，要拍啲斬人戲份，真係要好小心，記得其中一名演員打完之後，佢成手都係血，因為佢畀個鐵鏟整親。」黎諾懿拍打戲，令膊頭嚴重受傷，他說：「本身右邊膊頭有舊患，為應付大量打戲，搞到靭帶撕裂咗九成，而家仲醫緊，未完全康復，今次真係瞓身演出。」問他演古惑仔，可有向老友鄭伊健取經？他指角色表面斯文、內𥚃兇狠，是一位渴望洗白的古惑仔，沒有參考其他的演繹方法。

至於演社團大嫂「冰姐」的Ali，為了投入角色，數個月來沉浸在陰沉的情緒中，她說：「冰姐係一個好多經歷嘅人，老公過身，佢擔起社團責任，又要打又撞車，仲要聲嘶力竭咁喊，大部分都係沉重場口，對演員嚟講係好慘！開機前嘅準備，連埋拍攝期，我幾個月都要沉溺呢種情緒！好彩呢幾年，我都係一年一劇，有足夠嘅體力、精神去應付。《義和》係沉重嘅，我過足戲癮，正常人生好難做到呢啲嘢！」

「冰姐」的人設與現實的Ali可謂有極大反差，Ali指：「其實飲酒、食煙，出入夜場，對現實生活嘅我經已係反差，不過講最大反差就係『氣場』，外人可能覺得我好硬淨，我自己唔係好有氣場，我個底蘊係順其自然，所以同冰姐一出場就要好壓場，喝一聲啲人就靜晒個氣場，好大反差。」