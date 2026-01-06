Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全民造星VI丨亞軍 Ian Hannz 迎22歲生日 「美容教主」唐安麒發長文大讚：太乖太正了

影視圈
更新時間：14:45 2026-01-06 HKT
發佈時間：14:45 2026-01-06 HKT

ViuTV皇牌節目《全民造星VI》總決賽已經完滿結束，今次賽事峰迴路轉，原本已被淘汰的「第11人」王偉俊（Teller）以黑馬姿態奪得冠軍，大熱的陳瑨羲（Ian Hannz）屈居亞軍，比哥哥ANSONBEAN當年參賽名次高，而范卓賢（Jacky Fan）則奪得季軍。Ian Hannz在評判分數取得最高分，可惜在投票部分卻敗給Teller，不少網民都替他不值，更封他為心目中「民選冠軍」，就連獨具慧眼的「美容教主」 唐安麒，趁住今日(6日) 是Ian Hannz的22歲正日生日，亦在社交網寫下長文大撐對方。

賽前已睇好Ian Hannz

Ian Hannz在評審評分環節表現出色，獲得5.7%的最高分數，本來勝券在握，但在觀眾投票環節卻意外失利，以13.96%的總得票率屈居亞軍，與冠軍Teller相差3%，令全場觀眾大跌眼鏡。而獨具慧眼的「美容教主」 唐安麒在賽前已睇好Ian Hannz，今日（6日）適逢是Ian Hannz 的22歲正日生日，她在社交網發長文透露為何一直以來會力撐對方：「有朋友問我說，見到我喺好多報道全民造星的媒體下面，留言說支持Ian Hannz，問我點解咁支持佢？原因其實好多嘅，Ian曾經參加我旗下ACE娛樂舉辦的ACE TALENT 演藝模特大賽 ，2022 得到亞軍，當年精湛嘅表演已經令我留下非常深刻嘅印象，所以當我從韓國引入YS韓國偶像學院，到香港開設分校的時候，我就即時邀請Ian加入成為我們的香港導師，而我與他媽媽林佩佩也是30多年的朋友。」

讚Ian個性孝順兼心地善良

唐安麒大讚Ian的個性孝順兼心地善良：「Ian的個性是我非常欣賞以及愛錫的，在他這個年紀，很少有像他的心地這麼好，他很孝順，很喜歡幫助別人，好努力，由細到大都係好有責任心要做好每件事，善良有愛心，會去做義工，會照顧小朋友同老人家，所以佢教學生嘅時候都係非常細心，學生們都極度喜愛他。」唐安麒更透露Ian 自少已經乖巧精叻：「Ian由細到大都係讀精英班，佢媽咪話：讀書完全唔使我擔心，細細個好快做晒功課就坐喺度睇電視，所以佢對於演技同埋電影係好有興趣同埋天份，直至考入大學都係考到全獎學金。」唐安麒坦言綜合所有原因，冇辦法不支持Ian Hannz，「佢真係太乖太正了」。最後，她更向對方送上祝福：「我只希望佢要放鬆心情，唔好俾自己太大壓力，娛樂圈條路係辛苦嘅，但我相信佢可以做得很好，今日係Ian Hannz生日，衷心祝福生日快樂 ，心想好事成，大紅大紫。」

YS在韓國有「貴族偶像學校」之稱，因盡集訓練韓國天團及偶像的星級導師，韓國當地不少政商界的子女報讀，多間韓國娛樂公司常來YS揀蟀，Ian Hannz亦獲韓國著名演藝學院YS Group賞識，受邀擔任由唐安麒任校監的香港分校導師，深受學生歡迎。

