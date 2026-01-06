90年代「第一大俠」粗針穿臂驚嚇畫面曝光 自曝健康亮紅燈 曾前列腺肥大肺部病變

66歲「最靚仔展昭」何家勁早年因為電視劇《包青天》爆紅，雖然淡出幕前多年，卻在內地知名度極高，其發展的健康食品生意，更取得成功，有指何家勁的身家已暴升至逾億元。何家勁近日拍片放到社交網，見到他躺在病床上接受療程，一臉痛苦，情況令人擔憂。

何家勁咳嗽多時

何家勁被爆秘婚生女，加上生意發展好，可謂家庭事業兩得意。不過何家勁曾在直播中，自揭身體有小毛病，已經咳嗽多時要不斷食藥，卻因為藥物影響，感覺血壓升高，停藥後曾到醫院做全身檢查，幸而其他方面沒有太大問題。

相關閱讀：何家勁專心做健康食品無戲癮 拒絶客串邀約：忙搞生意無時間

不過何家勁肺部及前列腺則有隱疾，他曾透露：「除了就是前列腺有點肥大，這個過了5、60歲肯定有的啦，就是肺有點甚麼氣泡啊，這個都有的啦。」而近日何家勁曝光打針過程，引起網民關注。

何家勁嘩嘩大叫

何家勁的新影片中，見到他躺在病床上，原本神情輕鬆，又叫醫師向鏡頭打招呼。何家勁之後拍攝打針時的經過，見到醫師在其手臂上打針，當時何家勁仍神態自若，笑說：「2026年第一針！」不過之後何家勁開始嘩嘩大叫。直到醫師拎出一支粗針穿過何家勁的手臂，痛得他變臉：「嘩！這個更長，這個會不會不能播呀！」其間更一臉辛苦喘晒氣說：「這兩針太厲害了！」

相關閲讀：何家勁北上從商虐待員工？魔鬼訓練下屬狂喘氣瀕撻低 曾被批工廠伙食差