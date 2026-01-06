尋秦記丨陳國邦再演「李斯」因潮文爆紅 原是理科高材生想做工程師 移居泰國愛女讀貴族學校

由古天樂主演兼擔任總監製、原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、陳國邦與歐瑞偉演出的電影《尋秦記》，日前已經登上大銀幕，票房成績連環報捷，截至1月4日下午4時，港澳累計票房已達$40,234,443，在網上掀起熱話。當中飾演「李斯」陳國邦，更因網上一篇「潮文」，多了個英文名「Silly」，意外爆紅。

陳國邦不懂「李斯潮文」

「李斯潮文」源於2019年有網民在討論區出IQ題，「去沙灘唔𥄫女，估一個明星名」，猜一位藝人，答案是陳國邦。答案公布後引起大批連登網民不滿，此後每逢有連登網民出IQ題時，便有網民以李斯潮文回答。陳國邦曾提及紅足多年的「李斯潮文」，坦言知道自己多了個英文名「Silly」，卻慨嘆可能是年紀大的關係，難以領悟當中的笑點。不過每年都有學生跟自己分享「李斯潮文」，認為學生笑得好開心，所以每年都有人提起。

現為香港浸會大學電影學院客席講師、教授戲劇的57歲陳國邦，中學時曾在職業先修學校的廠商會中學，修讀金屬薄片工程課程，學習打造鑊鏟、水兜、垃圾鏟等技能，曾考獲全級第6名，因精於數學科，原想成為一位工程師。陳國邦就讀中五時，因一次看話劇的經歷，啟發自己對演戲的興趣，便在1985年投考香港演藝學院修讀四年制課程，在學期間已參與電影電視工作，於1989年畢業。

陳國邦從影多年多作品

陳國邦入行多年，演出過逾50部電影，1989年憑《壯志雄心》入圍台灣金馬獎角逐「最佳男配角」，1994年又憑《飛虎雄心》提名第14屆香港電影金像獎「最佳男配角」。陳國邦1989年加入TVB後，從來未做過主角，直到2012年憑劇集《大太監》飾演「彭三順」一角入圍「最佳男配角」，最終敗給古明華。陳國邦翌年再憑《名門暗戰》李秋芹一角入圍最佳男配角，直到2015年透露已離巢。

陳國邦舉家赴泰家居

陳國邦的心臟一直有少許問題，曾入院做通波仔手術後，直到2022年與老婆羅敏莊決定一家三口移居泰國生活，豪擲300萬港元在當地置業，並安排女兒陳禛入讀曼谷的貴族學校，為退休生活鋪路。陳國邦不時港泰兩邊飛，曾表示只要檔期適合，會返港工作。

