萬千星輝2025丨羅子溢失落視帝楊怡開腔力撐心中No.1 大方恭喜得獎者指賽果公平

羅子溢（前名羅仲謙）憑主演《金式森林》成為台慶頒獎禮視帝大熱之一，在頒獎禮前夕，羅子溢與佘詩曼於「Fairchild TV 2025」網上觀眾票選獎項中先拔頭籌，成為「北美最喜愛男、女主角」。可惜羅子溢未能再下一城，最終與視帝獎項擦身而過，落敗給主演《新聞女王2》的黃宗澤，令不少網民戥他不值。

羅子溢與粉絲聚會

頒獎禮結束後不見羅子溢蹤影，原來有來自內地、新加坡及香港等地的粉絲，當晚到場應援，賽後羅子溢爭取時間與粉絲見面聚會，席間獲贈迷你獎盃和花束。羅子溢今日（5日）在IG分享照片，見到獎盃上面寫有「Best of the world」，可見在粉絲心目中的地位。

對於失視帝寶座，羅子溢接受《星島頭條》訪問時表示：「賽果絕對公平，恭喜所有得獎者。」又透露在澳門參加了一個暖心又開心派對，又叫大家不用擔心，明年他會再接再厲。至於太太楊茜堯及子女送他巨型啤啤熊花打氣作鼓勵，羅子溢說：「佢成功製造咗驚喜俾我。」

楊茜堯稱獎項只是錦上添花

而羅子溢太太楊茜堯（前名楊怡）對老公再度與視帝無緣，在凌晨時分已在IG留言送上安慰，貼出巨型啤啤熊花並在卡片寫上：「老公：你已經是我們心中的No.1」，又在照片下留言：「獎項只是一個形式，為你錦上添花，你的努力和堅持早就勝過一切，過程裏收穫的成長才更加珍貴屬於你的高光時刻，正在路上……加油！#最佳男主角 #沒有最好只有更好」，獲不少網民認同。

羅子溢視家人為原動力

羅子溢之後也有在IG感謝外界支持：「感謝每一個位投票嘅朋友，每一票對於我、對於作品嘅製作團隊嚟講都係一個好大嘅鼓勵！一班由細睇到佢哋大嘅支持者，你哋每一句說話我都有記喺心，多謝你哋！家人嘅鼓勵係我最大嘅原動力！ 繼續努力，創造更多令人感動嘅角色，希望你哋會記住《金色森林》嘅高深—羅子溢」。

