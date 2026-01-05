Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《全民造星VI》冠軍Teller王偉俊背景曝光 被淘汰一度想放棄 曾打工賣樂器

影視圈
更新時間：21:30 2026-01-05 HKT
發佈時間：21:30 2026-01-05 HKT

ViuTV皇牌節目《全民造星VI》昨晚（4日）在澳門舉行總決賽，最終由63號參賽者王偉俊（Teller）奪得總冠軍。Teller王偉俊憑出色Beatbox，以及健碩外形，在原本被淘汰下，獲觀眾投票復活，再度打入11強，並擊敗一眾勁敵脫穎而出，以16.96%的得票率登上冠軍寶座。

Teller王偉俊感覺人生如坐過山車

Teller王偉俊原本被淘汰，因觀眾投票成功復活，奪得總冠軍後，Teller王偉俊坦言心態已豁出去，有很多人支持自己，所以有力量表演，又承認感覺如坐過山車：「由被out出局成為11強已經係Bonus，完全估唔到。」

相關閱讀：《全民造星VI》總決賽賽果出爐 王偉俊Teller復活成冠軍 大熱lan Hannz得亞軍 范卓賢排名季軍

Teller王偉俊指《造星VI》充滿崎嶇及挑戰

Teller王偉俊今晚（5日）在IG出PO，感謝親友支持：「造星呢一個旅程係充滿着非常之艱巨同崎嶇既挑戰，但係有家人朋友隊友，同埋每一個你哋嘅支持。就算中段我曾經有諗過放棄，你哋都比（畀）到我更加多力量，令我可以繼續行落去。I am truly grateful, thank you all for helping me win it. LOVE LOVE LOVE」。

今年27歲的Teller王偉俊，擁173cm身高，體重為65kg，被問到最滿意自己的身體部位，選擇一雙「眼睛」。Teller王偉俊參賽時報稱職業為Beatboxer，以及樂器銷售員，喜歡做Gym、煮嘢食和畫畫的他，其座右銘是「Be yourself, everybody else is taken」，而MBTI為「INFJ」（提倡者）。

Teller王偉俊想跟MC張敬軒同台

Teller王偉俊在比賽初期，曾預期晉級30強，又希望可與張天賦（MC）、Tyson Yoshi及張敬軒等藝人同台演出。Teller王偉俊是美國繞舌天王Eminem的粉絲，亦喜愛美國女歌手 SZA的歌曲《Open Arms》，深受歐美Hip-Hop文化及音樂影響。

相關閱讀：全民造星VI總決賽丨Teller被out出局變冠軍似過山車 Ian Hannz被指叻過哥哥ANSONBEAN：名次呢啲好死 范卓賢獲梁詠琪讚直接出道受寵若驚

