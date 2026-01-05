全民造星VI丨古天樂寸咀強攻：聽唔到你講乜 ViuTV一哥強尼晒神級急才應對 妙語連珠獲讚

ViuTV皇牌節目《全民造星VI》總決賽昨晚（4日）已經完滿結束，今次賽事峰迴路轉，原本已被淘汰的「第11人」王偉俊（Teller）以黑馬姿態奪得冠軍，大熱的陳瑨羲（Ian Hannz）屈居亞軍，而范卓賢（Jacky Fan）則奪得季軍。冠軍王偉俊（Teller）表示：「我完全冇諗過呢個結果出嚟，我真係返到嚟11強已經好榮幸，咁多人支持我，投我票。」

「地表最強」的強尼被網民洗版大讚

總決賽評判團的陣容鼎盛，當中包括古天樂、劉偉強、孝淵、梁詠琪、鍾廣德。導師李幸倪（Gin Lee）和梁祖堯擔任表演嘉賓為學員打氣。大會邀請到姜濤@MIRROR、COLLAR任表演嘉賓。曾被譽為「地表最強」的司儀強尼，今次的表演被網民洗版大讚，皆因強尼面對古天樂的「強攻」面無懼色，盡顯急才功力。

司儀強尼與古天樂高手過招

司儀強尼在開場先逐一介紹今晚評判，接着再與評判聊天熱身，強尼說：「特別多謝古生，因為你近排風塵僕僕好忙去謝票，同埋身體好嗎？」不過台下的古天樂說：「你講咩呀？聽唔到你講乜？」古天樂隨即將名牌反轉，原來還有一個名牌寫著項少龍，在場觀眾即時尖叫。強尼見到「項少龍」的名牌即說：「好彩我隻眼好啫，項少龍先生，因為你個頭由白變咗黑，我啱啱都要幾秒時間先可以肯定到，項先生我都肯定你有好強的穿越能力，除咗你嘅角色之外呢，近排你不斷做宣傳、謝票啦，好似一秒間都走來走去，你嘅穿越能力非常強勁，使唔使表演一次畀我哋睇？」

古天樂「項少龍」上身考強尼

「項少龍」上身的古天樂發揮其口齒伶俐的本色反問強尼說：「我想問你我穿咗乜嘢呢？」強尼想了一會說：「穿就係、穿咗所個人嘅心啦，呢套劇、呢個角肥，係貫穿咗我哋20年，由電視走到電影，貫穿咗我哋個心。」古生再考強尼：「咁越乜呢？」強尼說：「越就應該係，《尋秦記》應該好有機會超越香港電影票房所有歷史紀錄。」古天樂笑笑口說：「多謝，咁就真係穿越喇。」對於強尼的表現，不少人表示讚賞，有人說：「呢part 我覺得係咪無夾過，強尼急材太強。」、「如果真係臨場反應， 強尼真係堅有料！」、「似臨場反應，見強尼窒咗一小下，但轉數好快完全pass!!! 即時拍掌畀佢。」、「睇強尼諗『穿咗咩』個反應似係冇夾過，佢急才真係好勁！！連古生最尾都點頭表示欣賞。」、「勁呀，強尼咁到可以講到，簡直係現場執生技巧既最高境界！」、「強尼真係 viutv 一哥 。」

