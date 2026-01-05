原來視咁的丨TVB節目橫掃熱搜榜 亮麗數字背後流量密碼

一年伊始，又是時候幫電視業計數派成績單。撇開官辦的電視台不計，其餘3間免費電視台中，有兩間的數據可謂乏善足陳，無甚可觀。只有TVB這一間獨領風騷，常言道數字從來最誠實，參考TVB官網公布的「TVB網絡年度回顧2025」，以數據為本綜合三方面，包括︰綜合搜尋熱度、觀看次數及互動表現，整理出「年度之最」。TVB社交平台影片播放次數最多的頭3位分別為《中年好聲音3》、《女神配對計劃》及《愛．回家之開心速遞》，播放次數分別為8500萬、8450萬以及7865萬，單是3個節目便達2.48億次。TVB單計在YouTube平台的全年累積播放次數已突破6億，總觀看時數達4500萬小時，實現跨平台、跨地域傳播突破，其餘兩間望塵莫及。加上早前Yahoo公布2025年「Yahoo全年搜尋人氣榜」得到進一步證明，當中「十大熱搜本地電視劇／串流平台劇集及節目」排行榜中，TVB榮登榜霸，TVB的綜藝、劇集在10個席位中橫掃9個熱搜，輾壓對手。戀綜節目《女神配對計劃》位列榜首，第2位是台慶劇《新聞女王²》，足證筆者所言非虛，全部有數據支持。

TVB積極擁抱數碼化



如此亮麗的數字背後沒有幸運成分，靠的是與時並進及創意，聽落好似好老套，卻是不爭的事實，數字從來都不騙人。首先歸功於近年TVB積極擁抱數碼化，大力發展tvb.com及社交平台，提供最新最八卦的資訊跟觀眾、網民互動，所謂「得網絡、得天下」。硬件出色軟件宣傳亦配合得宜，因循於單調的宣傳手法，好似早前宣傳《中年3》跑到港九各地進行路演，跟各區觀眾打成一片，達到宣傳效果，《新聞女王²》亦破天荒去到中環HSBC總行搞記招成為熱話。功不可沒的還有一班製作團隊，看過近日由TVB企業傳訊部品牌傳播科團隊（Creative Imaging Department）為《萬千星輝頒獎典禮2025》製作的宣傳片就會明白，多條宣片蘊含「喜怒哀樂」4種情緒元素；動作與愛情兼而有之，同時拍出菲林片年代的強烈電影感。KOL飛天爺爺在個人社交平台亦盛讚演員出色，更佩服「後期製作都唔少嘢，調色呢方面整得好靚好仔細」，就知道這班「CID」不簡單。亮麗數字背後是一班人默默努力加創意的成果，學食神話齋一字記之曰「心」。