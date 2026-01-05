74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈

在韓國被稱為「國民演員」的影帝安聖基，於今日（5日）上午離世，享年74歲。安聖基所屬的公司發聲明，公布安聖基在1月5日上午9時辭世，「安聖基演員是一位在演員之前，比誰都還要珍惜一個人的品格和責任，尊重前後輩藝人和現場，是真正意義上的『國民演員』，公司對於突如其來的噩耗深感悲痛，為故人祈福，並向家屬致上誠摯的慰問。」

安聖基1.9舉殯

安聖基的喪禮設於首爾聖母醫院殯儀館，於1月9日上午出殯，安葬地已確定為京畿道楊坪郡的「星之彼岸」。喪禮將以「電影人葬」的規格舉行，榮譽葬禮委員長由申榮均擔任，電影導演裴昶浩、韓國電影演員協會理事長李甲成、申彥植、導演楊允浩4人共同擔任葬禮委員長，主持喪禮事宜。與安聖基同屬「Artist Company」的後輩演員李政宰、鄭雨盛等則會扶靈。

安聖基進食哽親昏迷

安聖基於2019年被診斷罹患血癌，兩年前抗癌成功後復發，持續在接受治療，但仍積極參與電影節等活動，直到2024年病情惡化，便暫停活動，專心治療。不料上月30日因被食物噎到導致心臟驟停，經多日搶救無效，今日上午在家人陪伴下離開人世。安聖基自1957年出道，在近70年的演藝生涯中始終堅守崗位，演出超過170部作品，深受觀眾愛戴。

