Critics Choice頒獎禮丨添麥菲查洛美擊敗里安納度奪影帝 影后由Jessie Buckley捧走 《混沌少年時》擸4獎成大贏家

「第31屆Critics Choice頒獎禮」（CCA）於香港時間今日在美國加州舉行，里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演的《一戰再戰》再次揚威，贏得最佳電影、導演、改編劇本3獎。昨日滯留在加勒比海聖巴特島的里安納度，未能趕及出席「棕櫚泉國際電影節」，但今日終於現身CCA，不過則失落影帝給《Marty Supreme》的添麥菲查洛美（Timothee Chalamet），影后由《Hamnet》的Jessie Buckley捧走。配角方面，由Jacob Elordi及Amy Madigan分別憑《科學怪人》及《凶器》捧獎。《科學怪人》再摘下最佳美術設計、髮型與化妝獎。

《Kpop獵魔女團》擸兩獎

賽前獲最多17項提名的《罪人們》最終擸4獎，包括最佳原創劇本、原創配樂、最佳卡士及最佳年輕演員，《F1電影》及《Kpop獵魔女團》同樣擸兩獎，《F1電影》獲頒最佳剪接及音響；《Kpop獵魔女團》大熱贏得最佳動畫及原創歌曲獎。最佳電視電影則是《BJ單身日記：我為仔狂》，湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊：最終清算》獲頒最佳特技設計。

《混沌少年時》「父子檔」齊拎獎

劇集方面，獲最多6項提名的話題作《混沌少年時》，捧走最佳迷你劇集外，英國男星Stephen Graham與16歲英國童星Owen Cooper「父子檔」再摘下最佳迷你劇集男主角及男配角，二人繼去年的艾美獎後再獲

得同樣的獎項，同劇的Erin Doherty亦同獲女配角；Sarah Snook則憑《都是她的錯》奪得迷你劇視后。Owen打破艾美獎紀錄後，再破CCA紀錄，成為史上最年輕得獎者。Owen表示：「過去的一年對我和我的家人來說完全是一場旋風。老實說，《混》劇永遠改變了我們的生活，我們永遠感激、珍惜每一刻。感謝導演、監製、演員、劇組——你們帶我踏上了一段我從未想過的情感之旅。你信任我，在事情困難的時候，你推了我一下，並表現出了難以置信的耐心。」《匹茲堡》則在劇情組劇集稱王，贏得最佳劇集、男主角及女配角獎。薛夫洛根（Seth Rogens）主演的《鬥戲影業》則摘下最佳喜劇、視帝及男配角，《職業槍手》Jean Smart捧走喜劇組視后。《魷魚遊戲》獲頒最佳外語劇集。