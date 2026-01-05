Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

許靖韻《造星1》舊愛「狗毛」羅啟聰涉毒品案被捕 選秀節目常客曾獲鄧紫棋點名稱讚

警方前日（3日）在元朗突擊搜查一村屋單位，檢獲逾700萬元毒品及製毒工具，並以「製造危險藥物」、「販運危險藥物」、「串謀販運危險藥物」罪拘捕3名男女。據消息指，當中一名被捕男子為曾參加ViuTV選秀節目《全民造星》的35歲歌手「狗毛」羅啟聰（KIS）。

羅啟聰許靖韻戲假情真

報稱歌手的羅啟聰早於10件前年已在娛樂圈打滾，曾任業餘模特兒。羅啟聰在2014年微電影《假真界世》中，飾演因打架犯事入住更生宿舍人士，片中突破演出，以背面全祼露股出鏡。而羅啟聰在《假真界世》與「小背心」許靖韻合作，二人更一吻定情，拍拖逾3年，最終在2017年分手。

羅啟聰被唱片監製方樹梁發掘簽約，曾推出單曲《東角遊民》，亦計劃出版個人大碟，卻在籌集資金不足下被擱置。羅啟聰於2018年報名《全民造星》，成為85號參賽者，當時因唱功及結他實力，獲評判側田及郭偉亮（Eric Kwok）讚有音樂才華，獲封「音樂才子」，一度殺入十強大熱。有指羅啟聰自視過高，又與其他參賽者合不來，最終在20強止步。

羅啟聰選秀節目屢敗屢戰

羅啟聰翌年與韓國女星秋和政合作歌曲《原來真的愛上了》，2020年參加東方衛視選秀節目《中國夢之聲．下一站傳奇》，代表香港做踢館選手，表演時獲擔任評審導師的鄧紫棋（G.E.M.）讚賞，被形容：「眼睛大大的，吉他也彈得好。」但另一評審導師陳偉霆則批評羅啟聰唱法有些過時，最終落選。

羅啟聰於2021年再以《全民造星》首屆落敗者身份，參加選秀節目《敗者重生戰》，翌年再參加廣東廣播電視台珠江頻道的比賽節目《粵語好聲音》，屢敗屢戰。羅啟聰曾在訪問中透露自己成立音樂工作室，培育新一代有夢想的年輕人入行。

