萬千星輝2025丨金剛首談「婚訊」 揭開新郎神秘面紗 驚訝小儀嫁得出：佢老公真係好偉大

無綫電視（TVB）年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》已於2026年1月4日（星期日）晚完滿結束，所有獎項都已經名花有主，今年負責頒獎的嘉賓充滿驚喜，其中包括有林文龍和郭可盈、周柏豪和黃浩然，還有金剛、林曉峰和王祖藍合體頒發「最佳男、女主持」。

林曉峰王祖藍恭喜金剛與小儀結婚

金剛、林曉峰和王祖藍三師兄、弟碰頭，當然要互捧一番，林曉峰和王祖藍恭喜金剛與小儀結婚，金剛在台上公開澄清：「唔係呀，人鬼殊途，我同佢係唔可能㗎。因為佢老公都係人。」林曉峰和王祖藍笑說：「咁小儀真係一額汗，真係好彩，如果唔係同你嘅話，真係戥小儀唔抵。」

金剛澄清沒有與小儀結婚

其後金剛和林曉峰接受《TVB娛樂新聞台》的訪問，對於大家的祝賀，金剛說：「我都覺得好奇怪，我都冇佢老公隻表，完全唔同，所以我唔知點解會連埋一齊，話佢老公隻手就係我，其實如果淨係睇手就知道係邊個嘅話，咁好恐怖喎件事。」不過金剛坦言曾經與小儀老公見過一次：「都幾靚仔，（咁有冇你靚仔？）冇冇冇，其實大家靚仔嘅風格唔同。我呢啲就狂野嘅靚仔，佢就斯文嘅靚仔。」至於有否恭喜小儀，金剛說：「有，我都有恭喜佢，我係估唔到呀，我估唔到佢都有呢一日，佢會嫁得出去呀！呢下先令我震驚呀！係呀，所以我都覺得佢老公真係好偉大。」

小儀與金剛因合作一度傳出緋聞

小儀在2015年12月底無預警宣布結婚，當時小儀貼上一張與老公拖手、戴上婚戒的照片成為全城熱話，其後有網民分析小儀上載到IG的照片，可見男方手上戴著的手錶，與小儀的緋聞舊拍檔金剛的照片作對比，片中男士的手形及佩戴的黑色手錶都與金剛甚為相似：「好肯定小儀同金剛結婚，隻手同隻錶matched，恭喜。」但亦有人稱男方佩戴的手錶款式非常普遍，不能單憑手錶就認定是金剛，還有人說：「呢隻男人手感覺老過金剛好多。」小儀與金剛因合作主持《街坊廚神》系列而深入民心，更一度傳出緋聞。當年曾有報導指小儀力追金剛，但金剛在接受訪問時曾笑著否認，稱兩人僅是「心靈上係好朋友」，更開玩笑說：「雖然我個人好，但唔夠佛心。」他表示小儀是「凍齡女神」，自己不敢高攀，並強調兩人並非對方喜歡的類型。

