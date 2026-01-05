全民造星VI總決賽丨芯駖被打屁股沒有感覺 關曉隆獲第4名「梗頸四」：覺得自己表現不錯

關曉隆（Bosco）在《全民造星VI》總決賽的第二輪比賽中與李芯駖合作表演《Closer》，大跳貼身舞，關曉隆更拍了拍芯駖的屁股，非常親密。關曉隆最終獲第4名，他賽後與芯駖齊齊受訪，講到他們的演出反應很好，芯駖表示當知道二人合作時，Bosco已揀了這首歌，認為今次是大膽嘗試，笑指原本的演出沒有咁親密，後來覺得可以再close一些，Bosco表示當時幻想對方是最愛的女人，講到芯駖被打屁股，她爆笑指當時沒有感覺。

只得第四沒感失落

Bosco只得第四，問到可會感失落？他說：「還好，之前好大壓力，綵排完更緊張到爆喊，芯駖好好，幫我做心靈輔導，很關心我，覺得自己今晚兩首歌都表現不錯，第4名是幾好的成績。」芯駖表示自己也經歷過比賽，輸贏並不代表甚麼，最重要是看之後的作品，又說自己當年都是第四名，經過今次合作後，覺得大家有些位很似，一樣很執着，不斷地要做到最好，笑謂大家都是梗頸四，至於之後的發展，Bosco笑謂暫時未有想法，始終剛完成比賽，明天的事留待之後再想。