全民造星VI總決賽丨Teller被out出局變冠軍似過山車 Ian Hannz被指叻過哥哥ANSONBEAN：名次呢啲好死 范卓賢獲梁詠琪讚直接出道受寵若驚

《全民造星VI》冠軍由Teller（王偉俊）、亞軍陳瑨羲（Ian Hannz）、季軍范卓賢（Jacky Fan）奪得，三人完騷後接受訪問。原本被淘汰的Teller，獲觀眾投票復活重新打入11強。他坦言復活後心態豁出去，正如以前不接受別人讚賞，但真的有很多人支持他，所以有力量表演。他說：「由被out出局成為11強已經係Bonus，完全估唔到。」談到可覺人生過山車，他笑言絕對。

未來追求更好的進步

范卓賢則謂自己好想打入三甲，因為身邊人睇好他，對他有期望，所以有壓力，又自爆在20強時「危危乎」險被Foul。提到評審之一的梁詠琪，大讚他可以直接出道。他澄清指自己只是將創作歌曲派去串流平台，包括電視台同電台，在自己眼中出道由現在開始，所以有滿分，感到受寵若驚。陳瑨羲表示未想過獲得這個名次，好多朋友認為他會打入三甲，但未想過自己能夠成功，得獎後好感恩，亦會提醒自己是一個里程碑，未來追求更好的進步。當笑指他奪得亞軍叻過當年參加《造星III》的哥哥ANSONBEAN奪季軍。他說：「名次呢啲好死。」對於獲獎後未來發展方向，范卓賢表示剛比賽完，未有時間構思，若有好消息會通知大家。問到可會安排謝師宴，陳瑨羲笑指要由Teller埋單。