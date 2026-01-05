Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全民造星VI總決賽丨Teller被out出局變冠軍似過山車 Ian Hannz被指叻過哥哥ANSONBEAN：名次呢啲好死 范卓賢獲梁詠琪讚直接出道受寵若驚

影視圈
更新時間：11:45 2026-01-05 HKT
發佈時間：11:45 2026-01-05 HKT

《全民造星VI》冠軍由Teller（王偉俊）、亞軍陳瑨羲（Ian Hannz）、季軍范卓賢（Jacky Fan）奪得，三人完騷後接受訪問。原本被淘汰的Teller，獲觀眾投票復活重新打入11強。他坦言復活後心態豁出去，正如以前不接受別人讚賞，但真的有很多人支持他，所以有力量表演。他說：「由被out出局成為11強已經係Bonus，完全估唔到。」談到可覺人生過山車，他笑言絕對。

未來追求更好的進步

范卓賢則謂自己好想打入三甲，因為身邊人睇好他，對他有期望，所以有壓力，又自爆在20強時「危危乎」險被Foul。提到評審之一的梁詠琪，大讚他可以直接出道。他澄清指自己只是將創作歌曲派去串流平台，包括電視台同電台，在自己眼中出道由現在開始，所以有滿分，感到受寵若驚。陳瑨羲表示未想過獲得這個名次，好多朋友認為他會打入三甲，但未想過自己能夠成功，得獎後好感恩，亦會提醒自己是一個里程碑，未來追求更好的進步。當笑指他奪得亞軍叻過當年參加《造星III》的哥哥ANSONBEAN奪季軍。他說：「名次呢啲好死。」對於獲獎後未來發展方向，范卓賢表示剛比賽完，未有時間構思，若有好消息會通知大家。問到可會安排謝師宴，陳瑨羲笑指要由Teller埋單。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB 子女一致反對 認高估自己：以為唔使咁辛苦
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB  子女一致反對  認高估自己：以為唔使咁辛苦
影視圈
5小時前
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
00:56
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
影視圈
12小時前
星島申訴王｜現實版「溏心風暴」粉麵廠後人 兄弟聯手爭產再反目
05:43
星島申訴王｜「四哥」被控獨吞千萬遺產 賤賣物業填賭債 兄弟決裂：他準備走佬
申訴熱話
4小時前
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
飲食
17小時前
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
好去處
19小時前
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
影視圈
2026-01-04 10:00 HKT
萬千星輝2025｜《新聞女王2》黃宗澤首封視帝：以為冇得再上嚟  曾戀胡杏兒7年  不婚主義身家過億
01:00
萬千星輝2025｜《新聞女王2》黃宗澤首封視帝：以為冇得再上嚟  曾戀胡杏兒7年  不婚主義身家過億
影視圈
12小時前
曾志偉卸任TVB總經理丨重溫5年改革路 《中年好聲音》等綜藝獲好評 邀巨星出席大騷 前藝員回歸拍劇
曾志偉卸任TVB總經理丨重溫5年改革路 《中年好聲音》等綜藝獲好評 邀巨星出席大騷 前藝員回歸拍劇
影視圈
12小時前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
突發
12小時前