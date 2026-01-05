42歲億元身家女星因一事拒見朋友 暫別多姿多采生活 曾失婚早前自爆被00後小鮮肉狂追

現年42歲的李彩華（Rain），近年專注在內地發展，工作不斷賺到盤滿缽滿，有傳她在世界各地擁有12個物業，身家更高達2億，是圈中的小富婆。生活多姿多采的李彩華，除了不時相約好友聚會之外，又會去做運動Keep Fit，但日前她在IG晒出藥丸照片，表示自己病了要在家休息，謝絕朋友誘惑！

李彩華被好友誘惑

自稱是「夜貓」的李彩華，在剛過去的聖誕節及除夕新年，都是跟一班朋友開派對慶祝，狂歡過後亦有自律地做瑜伽Keep Fit，早前她就在IG的限時動態晒出身穿胸前中空的設計的Bra Top做瑜伽的自拍照後，相隔不久又晒出大堆藥丸的照片，她更寫道：「點解一病，就咁多朋友仔約我出街玩嘅，唔制呀！」之後還有分享了兩支靚香檳的照片，並表示自己病了，身邊朋友仍不斷誘惑她去玩，她寫道：「係啦！你哋繼續引誘我啦！不過我係乖寶寶，聽醫生話要好好休息」，希望李彩華早日康復啦！

李彩華代父還債

入行25年的李彩華，當年因父親生意失敗欠下債務，她要扛起還債重擔為父還債，當年一度經濟拮据，於是與母親向公司提出希望增加工作量，希望盡快解決債務問題，但卻未獲支持。她又自爆曾被當時公司老闆要求做「合約以外的事」，後來因拒絕「潛規則」而遭公司雪藏，其後在老闆娘幫助下，支付7位數解約金「贖身」。

李彩華感情豐富

感情方面，李彩華曾與林峯、方力申、蕭定一、「女星殺手」潘啟翀等傳緋聞，2019年卻閃嫁拍拖半年的內地鋼鐵商人黃彥書，李彩華自爆因為「好恨嫁」，但因疫情與老公聚少離多，相處時才發現思想存在巨大鴻溝，最終李彩華選擇離婚，雖然前夫曾提出復婚，但她未有心動，並透露離婚後不乏00後的小鮮肉追求者，更直言「小鮮肉」較能配合其夜生活的節奏。

