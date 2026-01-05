Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

42歲億元身家女星因一事拒見朋友 暫別多姿多采生活 曾失婚早前自爆被00後小鮮肉狂追

影視圈
更新時間：16:30 2026-01-05 HKT
發佈時間：16:30 2026-01-05 HKT

現年42歲的李彩華（Rain），近年專注在內地發展，工作不斷賺到盤滿缽滿，有傳她在世界各地擁有12個物業，身家更高達2億，是圈中的小富婆。生活多姿多采的李彩華，除了不時相約好友聚會之外，又會去做運動Keep Fit，但日前她在IG晒出藥丸照片，表示自己病了要在家休息，謝絕朋友誘惑！

李彩華被好友誘惑

自稱是「夜貓」的李彩華，在剛過去的聖誕節及除夕新年，都是跟一班朋友開派對慶祝，狂歡過後亦有自律地做瑜伽Keep Fit，早前她就在IG的限時動態晒出身穿胸前中空的設計的Bra Top做瑜伽的自拍照後，相隔不久又晒出大堆藥丸的照片，她更寫道：「點解一病，就咁多朋友仔約我出街玩嘅，唔制呀！」之後還有分享了兩支靚香檳的照片，並表示自己病了，身邊朋友仍不斷誘惑她去玩，她寫道：「係啦！你哋繼續引誘我啦！不過我係乖寶寶，聽醫生話要好好休息」，希望李彩華早日康復啦！

相關閱讀：林峯42歲失婚舊愛重提被要求「陪客」潛規則內幕 富二代出價1億XX開一條件

李彩華代父還債

入行25年的李彩華，當年因父親生意失敗欠下債務，她要扛起還債重擔為父還債，當年一度經濟拮据，於是與母親向公司提出希望增加工作量，希望盡快解決債務問題，但卻未獲支持。她又自爆曾被當時公司老闆要求做「合約以外的事」，後來因拒絕「潛規則」而遭公司雪藏，其後在老闆娘幫助下，支付7位數解約金「贖身」。

李彩華感情豐富

感情方面，李彩華曾與林峯、方力申、蕭定一、「女星殺手」潘啟翀等傳緋聞，2019年卻閃嫁拍拖半年的內地鋼鐵商人黃彥書，李彩華自爆因為「好恨嫁」，但因疫情與老公聚少離多，相處時才發現思想存在巨大鴻溝，最終李彩華選擇離婚，雖然前夫曾提出復婚，但她未有心動，並透露離婚後不乏00後的小鮮肉追求者，更直言「小鮮肉」較能配合其夜生活的節奏。

相關閱讀：41歲林峯舊愛滑雪遇恐怖意外！跌入逾2米雪洞幸死裡逃生：我真係好彩

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
福建女吳某楨被人丟棄在柬埔寨街頭。
福建20歲女流落柬埔寨街頭 中國使館：受「高薪工作」誘惑到柬
即時中國
7小時前
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB 子女一致反對 認高估自己：以為唔使咁辛苦
01:53
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB  子女一致反對  認高估自己：以為唔使咁辛苦
影視圈
9小時前
星島申訴王｜現實版「溏心風暴」粉麵廠後人 兄弟聯手爭產再反目
05:43
星島申訴王｜「四哥」被控獨吞千萬遺產 賤賣物業填賭債 兄弟決裂：他準備走佬
申訴熱話
8小時前
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
突發
17小時前
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
好去處
23小時前
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇 靚仔小生變發福跟班 曾傳鹹豬手20女星
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇  靚仔小生變發福跟班  曾傳鹹豬手20女星
影視圈
7小時前
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
飲食
21小時前
宣萱自爆曾當小三：係我自己傻  罕談情史認對男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝鬧到喊
宣萱自爆曾當小三：係我自己傻  罕談情史認對男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝鬧到喊
影視圈
6小時前
新年1億六合彩金多寶 與澳洲同日1.5億攪珠撞冧把 4個字相同 網民看出玄機｜Juicy叮
新年1億六合彩金多寶 與澳洲同日1.5億攪珠撞冧把 4個字相同 網民看出玄機｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
影視圈
2026-01-04 10:00 HKT