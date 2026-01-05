Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

方力申已為Isla改中文名百日宴Ready 與妻有共識目標三年抱兩

影視圈
更新時間：12:15 2026-01-05 HKT
發佈時間：12:15 2026-01-05 HKT

方力申（小方）昨晚出席周年晚宴，大展歌喉，另組合農夫擔任晚宴司儀及表演嘉賓。剛為人父的小方談起女兒Isla即流露幸福之情，問是否熟習換片餵奶？小方明言「未輪到我照顧」，稱與父母同住的居所較偏遠，太太葉萱入住於市區月子中心，朋友暫不來探訪打擾，能讓她好好休息。

兩個安排決定再生

小方指太太、女兒有月嫂照顧，回到家又有陪月，笑稱自己在陪月手上接過女兒後，只能抱一秒。小方自爆初初不敢抱女兒，感慨女兒大得快，「想念佢剛出世體型，的的骰骰，感覺好神奇，有後悔點解當時唔抱多啲個女。」小方續表示︰「個女似邊個都冇所謂，最緊要健康！我覺得Isla閉眼時似我，張開眼時就似太太。眼、嘴、耳仔都較似太太。」同時指已為女兒改中文名，「未問准太太，暫時唔透露啦！」小方指太太認為順產時無痛分娩，入住月子中心這個個安排最貼心，他喜上眉梢︰「太太話有呢兩個安排，可以再生。」有計劃今年內再度懷孕，三年抱兩。

提到陪埋太太入產房，小方說生產過程順利，惟太太分娩期間嘔，頗為辛苦。女兒出世一刻，夫妻也感動落淚。小方形容，太太當媽媽後，「明白母愛偉大。」小方一年內由人夫到當上爸爸，「自覺成長咗好多，如果人生係遊戲，就似跳去另外一個Level。由拍拖到結婚是兩回事，再有小朋友，責任更加大，要以身作以則。」談到農曆新年可派利是兼為女兒逗利是，他補充稱或會為女兒舉行小型百日宴。

