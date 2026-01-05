陳山聰同陳醫生好啱傾影「蜜照」被胡定欣投訴︰話我哋先係一對

陳山聰昨晚（4日）出席周年晚宴，陳山聰憑劇集《奪命提示》角逐《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳男主角」，他表示早在半年前應承出席該晚宴，豈料與頒獎禮撞期，故安排打頭陣唱歌表現，演出後即飛車去澳門現身頒獎禮。他說：「《奪命提示》入十強劇，我角色都打入十強，一定要去支持！希望阿佘、Bosco可以攞獎，經已投票畀佢哋，一定趕得切睇佢哋上台！」（黃宗澤、佘詩曼最後贏視帝后，及大灣區最喜愛男、女主角）。

表演完趕往澳門出席頒獎禮

陳山聰續說，最想阿Bob（林盛斌）攞獎（最後贏得「最佳男主持」），又談到與Bob合演馬來西亞賀歲片《媽媽又要嫁！》，將赴大馬出席首映、謝票、巡演及粉絲見面會，會與妻兒在當地共度農曆新年。陳山聰有份投資該賀歲片，坦言緊張，凡事親力親為，「好感恩喺電影寒冬期有投資者，要更加賣力。」並指投資者說若票房「打和」便開拍下一套。

此外，陳山聰最近與一眾好友到胡定欣豪宅開派對，他指每年聖誕都開party，過往7個人，「今次8個人真係開心！」他指兒子Jaco與定欣非常老友，「囝囝每次見定欣都問陳醫生喺邊度？」問定欣與老公很sweet嗎？陳山聰笑說：「陳醫生同我sweet啲，我哋好好傾，陳醫生比較怕醜、內斂，我哋好投契熟絡，定欣成日話我哋兩個先係一對，我哋聖誕影咗啲好恩愛嘅相！哈哈！」