全民造星VI總決賽丨 Ian Hannz成目前全民投票Top1 Dave被讚笑咪咪似吳建豪 丘藍獲古天樂讚有壓場感

更新時間：20:11 2026-01-04 HKT
發佈時間：20:11 2026-01-04 HKT

ViuTV皇牌節目《全民造星VI》總決賽將於今晚（4日）在澳門舉行，ViuTV亦會直播總決賽，十強參賽者5號郭民鋒(Kirs)、6號 張肇維(Gordon)、12號 陳曉希(小雞)、19號黃日禧(Dave)、34號丘藍、41號范卓賢(Jacky Fan)、43號陳瑨羲(Ian hannz)、52號李學偉(DaiMa)、73號 陳頴業Yip sir、92號關曉隆(Bosco Kwan)將會爭取三甲席位。

 

11強參賽者陸續演出，先由5號郭民鋒(Kris)唱出自創歌曲《baby don't you my love》，之後有復活區一哥之稱的6號 張肇維(Gordon)跳唱《Overkill》，Gordon被孝淵指有少許緊張，在全民投票中，Gordon領先Kris。12號 陳曉希(小雞)以《從不缺》，19號黃日禧(Dave)自彈自唱《我愛你》，他被ViuTv總經理鍾廣德指，沒有負情歌小王子的稱號，演唱非常好，笑起上來有點像台灣歌手吳建豪。大熱門34號丘藍唱出《穿花蝴蝶》，他被古天樂大讚有壓場感。小雞、Dave、丘藍演出後，Dave成3位中全民投票目前走勢最高的一位。之後到41號范卓賢(Jacky Fan)自彈自唱《酷愛》，Gigi評價他唱巧紮實，笑言可以直接出道。Ian Hannz跳唱《This is me》，獲孝淵大讚將舞台運用得非常好，態度亦很不錯。52號李學偉(DaiMa)表演《Karma》。之後由73號 陳頴業Yip sir跳出《The root of us》，他獲古天樂讚跳舞有power。Bosco Kwan跳唱《 cant tell me nothing》，他獲Gigi讚可愛。

Gin Lee領十強參賽者唱出《多謝你自己》

《全民造星VI》總決賽一開場，歷屆《全民造星》冠軍將會親自介紹出場，包括人氣王姜濤、Phoebus、Ansonbean、Marf以及Lyman等實力派歌手。首屆冠軍姜濤以大師兄身分打頭陣現身舞台，他說︰「比賽從來都係殘酷，過去咁多年咁多屆，有人留低有人離開，有啲人被人記得，有啲人比時間冲淡，而我哋可以做嘅就係珍惜舞台上面嘅一分一秒，盡力做好自己，用作品說話。」節目組特別安排被淘汰的參賽者重新登台，表演師兄姐們的經典作品，包括MIRROR的熱門歌曲《BOSS》以及張天賦的代表作《說謊者》等。比賽正式開始前，B3組合率先帶來表演，重現《Way Of Water》，而11強參賽者則帶來在韓版《前傳》，惹來全場歡呼。最後由B3獲得評判5盞紅燈。

 

