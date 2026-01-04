全民造星VI總決賽丨ERROR 倒數騷唱兩首半歌粉絲戥不值：最重要氣氛夠熱烈 梁詠琪首任評審着重唱功 孝淵大騷長腿以廣東話問好

《全民造星VI》總決賽今晚（4日）在澳門舉行，評判團古天樂、梁詠琪、少女時代孝淵、導師Gin Lee、ERROR以及11強參賽者先現身紅地毯環節，梁詠琪首次為活動擔任評審，透露着重參賽者的唱功和舞台感。身穿黑色短裙的孝淵大騷長腿，並以廣東話「大家好，我是孝淵」向大家打招呼，感謝大會邀請她擔任評審團之一，稱之前也有看過《造星》，期待一眾參賽者的演出，並為大家加油。

ERROR已有新年大計

ERROR成員肥仔（梁業）為活動擔任表演嘉賓，保錡和Dee（何啟華）則擔任後台主持，問到為何獨欠193（郭嘉駿）？他們即笑他太高過不到關，又指他太多工作。談到《造星》已來到第6屆，Dee直言當年參選時無咁多資源，也沒有紅地毯，不似現在的導師如Gin Lee會為學員找場地，他們只能自費或物色免費場地，問到是否感到羨慕？他們認為是不同的訓練。另外，ERROR日前參與倒數騷演出，全晚只表演兩首半歌，令粉絲為他們不值，193更在社交平台有骨回應「問吓監製」、「監製好似唔聽意見」，他都不明為何沒solo之餘，團歌也只有2首，Dee對此只謂要問回193，肥仔稱沒有所謂，直指自己忙於為《造星》綵排難分身，所以唱2首歌都可以，Dee亦指工作忙，要ERROR齊人夾時間排表演是幾難的事，笑指綵排永遠不齊人，大家各有各排，上到台再夾，肥仔則爆當晚和5g的表演，Dee也是忙到當日來到才學，保錡表示最重要是倒數氣氛熱烈，個個開心就夠。講到ERROR的新年大計，他們透露已有周詳計劃，將與一個得獎單位合作，至於保錡被問到戀情在新一年可會有新突破？他笑言將感情事放一邊，專心工作。

《造星VI》十一強參賽者現身紅地毯：