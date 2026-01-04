《尋秦記》勢如破竹連環報捷 港澳票房衝破四千萬 主題曲《天命最高》掀起全球熱潮

由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演的電影《尋秦記》自12月31日上映以來成為全城熱話，票房成績連環報捷之餘，更勾起一代觀眾的集體回憶。繼首日港澳開畫票房錄得$11,299,366，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄，其後連續兩日單日票房突破千萬，走勢凌厲。截至1月4日下午4時，港澳累計票房已強勢衝破$4,023萬，氣勢如虹。

隨着電影熱潮升溫，當年陪伴無數觀眾成長的《尋秦記》主題曲《天命最高》亦再度引發廣泛迴響，尤其是早前推出由古天樂與林峯合唱演繹的新版《天命最高》MV反應熱烈，令歌曲在網上掀起一波又一波翻唱及二次創作，不同語言、不同風格的版本接連湧現，形成別具氣氛的「天命宇宙」。為答謝觀眾厚愛，並慶祝票房突破4000萬，電影公司特別剪輯推出《尋秦記》主題曲《天命最高》網上翻唱合演版，把多位創作者的精彩演繹集合成一條「大合唱」式影片，向每一位用音樂延續《尋秦記》熱潮的觀眾致敬。

影片收錄多個版本，包括木樂器老師的「古箏版」、Klafmann香港電視音樂的「鋼琴版」、Ali Mezzi的「翻唱版」、Damien Lam的「金屬搖滾版」、OK歌的「老派版」、Mr LiewBei Classroom的「馬來語版」、謎謎之音的「韓語版」、「日語版」、「法語版」，以及XIXKENLAW的「英語版」和以及其他翻唱片段與畫面，一同拼出屬於《尋秦記》的感動回憶。