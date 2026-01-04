里安納度受軍事行動影響滯留「富豪島」 《王儲的抉擇》男星踩馬杜羅

51歲金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）原定現身3日舉行的「棕櫚泉國際電影節頒獎禮」，卻因國際局勢突變臨時缺席。據指因美國總統特朗普（Donald Trump）下令對委內瑞拉展開軍事行動，南美與加勒比海一帶空域實施嚴格航空管制，導致里安納度無法從加勒比海飛回美國加州。

「甜茶」年度焦點獎得主

里安納度憑電影《一戰再戰》獲頒「沙漠棕櫚成就獎」，但他大除夕時被拍到跟前世界首富貝索斯（Jeff Bezos）夫婦在加勒比海聖巴特島，與27歲的模特兒女友Vittoria Ceretti度假。礙於美國對委內瑞拉的軍事行動，如今里安納度被逼滯留聖巴特島，無法如期返美，他只能透過視像方式領獎，其《一》片拍檔Teyana Taylor及Chase Infiniti代他上台領取獎座 。

雅曼達施菲（Amanda Seyfried）同樣獲得「沙漠棕櫚成就獎」、添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）則獲頒「年度焦點獎」、伊凡鶴基（Ethan Hawke）摘下「事業成就獎」、阿當桑迪拿（Adam Sandler）捧走「主席獎」。歌手Miley Cyrus憑演唱電影《阿凡達：火與燼》的主題曲獲頒「傑出美術成就獎」。《科學怪人》的導演哥連慕迪多奴（Guillermo del Toro）、主演的Mia Goth、Jacob Elordi及Oscar Isaac 獲得「願景獎」、姬蒂赫遜（Kate Hudson）及Michael B. Jordan齊奪「Icon獎」。

棕櫚泉電影節方面發表聲明表示：「由於旅程受阻和空域限制，里安納度狄卡比奧今晚無法親自來到現場。雖然我們會想念和他一起慶祝，但我們很榮幸地表彰他的傑出工作和對電影的持久貢獻。他的才華和對藝術的奉獻精神繼續鼓舞人心，我們很高興今晚以沙漠棕櫚成就獎來為他慶祝。」棕櫚泉國際機場都發聲明指因為聯邦航空局的空中交通管制影響了南加州領空，出發航班目前處於地面停留狀態。

以「丟垃圾」表情符號揶揄

另外，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）與妻子於3日被美軍拘捕，並押解至美國受審，消息震驚國際。Netflix劇集《王儲的抉擇》委內瑞拉裔瑞典籍男星Omar Rudberg在社交網公開表達喜悅，稱：「我這輩子從沒看過委內瑞拉人這麼開心！」Omar指自己與家人都為此欣喜若狂，「我媽媽很開心，我認識的委內瑞拉人，今日沒有一個人是不快樂的。」他同時在限時動態分享馬杜羅戴上眼罩、被上手銬的照片，並附上「丟垃圾」的表情符號，表達馬杜羅應被丟棄。