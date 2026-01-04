Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尋秦記丨苗僑偉「女兒」白百何係雅夫人轉世？空降主演惹爭議 曾陷出軌風波背景大揭秘

更新時間：16:40 2026-01-04 HKT
發佈時間：16:40 2026-01-04 HKT

由古天樂總監製兼主演的電影《尋秦記》已經正式登陸大銀幕，今次由劇集原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、陳國邦與歐瑞偉演出，並加入苗僑偉、白百何、朱鑑然、洪天明等新角色，勾起一眾「尋迷」的集體回憶。自上映以來，票房成績連環報捷，累計票房截至1月4日下午4時，港澳累計票房達$40,234,443，正式衝破四千萬大關，走勢相當凌厲。在電影《尋秦記》中，演苗僑偉女兒的白百何是女主角之一，戲份被指多過原班人馬的女角宣萱、郭羨妮、滕麗名，但不少觀眾看畢後都認為白百何表演不錯，未太影響電影《尋秦記》中的回憶殺。

「特邀主演」白百何出現感到新奇

電影《尋秦記》在網上亦掀起不少熱話，內地演員白百何在戲內飾演新角色「Gaile」，不少觀眾對「特邀主演」白百何的出現感到新奇，事實上白百何的來頭不少，她曾演出37部電影，個人累計票房已超99億元人民幣，即將躋身百億行列，與吳彥祖、彭于晏、鄭中基、張孝全等合作；於2012年及2016年憑《失戀33天》及《滾蛋吧！腫瘤君》兩度封后。

白百何飾演的「Galie」是苗僑偉獨生女

白百何飾演的「Galie」是「Ken」苗僑偉的獨生女，現代穿越組的一員，技術和頭腦擔當。敢想敢做、愛恨分明。父親因被李氏家族陷害，飽受牢獄之苦。自小失去父愛的他，還早早背上了為父報仇的沉重責任，潛入李氏集團做臥底。但真實穿越之後，讓「Galie」白百何了解到「項少龍」古天樂的委屈和責任，內心對溫暖家庭的渴望再次被勾起。不過有觀眾覺得「Galie」白百何的外貌竟撞樣「雅夫人」雪梨，有人說：「明明是雅夫人。」、「其實我覺得佢同雪梨（雅夫人）撞面哦！」、「老母返生，趙盤變返乖仔。」、「根本系雅夫人」、「真心想知趙盤會唔會認錯阿媽。」、「雅夫人轉世。」、「寫佢係趙氏後人都可以。」

白百何遊人舉止親密而陷入「出軌」風波

41歲白百何畢業於中央戲劇學院，與章子怡、鞏俐、陳道明等是校友，大學期間接拍首部電視劇《與青春有關的日子》入行，先後參演多部劇集，2011年憑電影《失戀33天》人氣急劇上升，並於翌年獲封內地三大電影將之一「大眾電影百花獎」最佳女主角。白百何與內地歌手陳羽凡於2006年結婚，婚後育有1名兒子，生活幸福，時以「夫妻檔」合體參加節目及活動，不過在2017年，白百何被拍到與男模同遊泰國，兩人舉止親密而陷入「出軌」風波，事後她與陳羽凡表示兩人於2015年已協議離婚，因保護兒子而沒有公開分訊。白百何2021年與大學時期舊愛兼導演張思麟再婚，並育有二胎，時常被拍到與小兒子外出，家庭生活相對穩定。​她逐漸把重心從「大銀幕票房」轉向電視劇與文藝片，還憑新片《春樹》衝擊國際影展。

